Ni ‘Renacer’ ni ‘Tierra amarga’: si te gustan las series turcas esta es la que tienes que ver

Las plataformas de streaming siguen a rajatabla todas las tendencias de consumo, incluso aquellas que beben directamente de las audiencias de las cadenas televisivas convencionales. Entre otras cosas, porque gran parte del los suscriptores actuales de los diferentes servicios de transmisión representan el mismo público que antaño se pasaba las tardes frente a «la caja tonta», viendo los culebrones y los seriales de moda. Por eso, los amantes de las ficciones turcas deben estar alerta, pues Netflix está a punto de estrenar una de esas historias que prometen vivir varias semanas dentro del Top 10 de contenidos más vistos. Nos referimos a la película de producción alemana, Y ella dijo quizás.

La major californiana sabe mejor de nadie los buenos resultados que pueden dar las producciones de este tipo. Presupuestos económicos y audiencias masivas para un target de espectadores acostumbrados a ver dichas narraciones en maratones sin descanso. Y esa forma de consumo representa siempre una noticia fantástica para la compañía que dirige Ted Sarandos. A pesar de que Netflix va a seguir apostando por proyectos estrella, ahí están los futuros estrenos de Una casa llena de dinamita o la reciente serie Black Rabbit, el terminal ha soltado el acelerador con el que en la época de la pandemia creaba casi a granel, superproducciones con presupuestos de 200 millones de dólares (véase Alerta roja o El agente invisible) inanes en términos de rentabilidad económica. Ya que al final, el estudio no vive de sus grandes hits, sino del grueso medio de títulos que en un bajo perfil acumulan miles y miles de visualizaciones. Pero ¿de qué trata esta nueva comedia romántica? ¿cuándo se estrena oficialmente?

¿De qué trata ‘Y ella dijo quizás’?

Según las fuentes oficiales de Netflix, Y ella dijo quizás se centra en un viaje: Mavi, una joven alemana criada en Hamburgo cree su llegada a Estambul forma parte de unas vacaciones corrientes. Sin embargo al poco de aterrizar, una misteriosa mujer le revela que en realidad, su linaje pertenece al de una acaudalada familia turca, siendo esta una noticia que le llevará a cuestionarse su propia existencia y su relación.

En la trama, de poco más de una hora y media de duración, Mavi deberá enfrentarse a las dificultades de asumir una nueva identidad, paralelamente a la introducción social de una forma de vida repleta de lujos y tradiciones que desconoce. Este nuevo universo representará una seria amenaza que pondrá en juego tanto el regreso a su hogar como el futuro sentimental que ha construido junto a su pareja. Y ella dijo quizás está dirigida por el vietnamita The Chau Ngo, quien debuta en el formato del largometraje y Buket Alakus, la cual debutó en 2005 a través de la ópera prima, En otra Liga.

La ficción está protagonizada por Beritan Balci, Sinan Güleç, Caro Daur, Serkan Çayoglu y Meral Perin.

¿Cuándo se estrena?

Los suscriptores de Netflix no tendrán que esperar demasiado, pues Y ella dijo quizás estará disponible en el catálogo a partir de mañana, día 19 de septiembre.