La película de Netflix que no te puedes perder si te gusta el drama: está basada en hechos reales

Las plataformas del streaming nos regalan constantes novedades semana tras semana, pero en ese mar de contenidos casi inabarcable, algunos filmes quedan injustamente en el olvido. Por ello a la hora de prescribir ciertos contenidos es relevante no quedarse sólo en los títulos más inmediatos, recuperando esos fenómenos que quizás merecieron una mayor atención de la comunidad de suscriptores. Por eso hoy queremos rescatar la película de Netflix que fue un drama clave en 2023, partiendo de una trama basada en hechos reales. Nos referimos al éxito El negocio del dolor: una cinta protagonizada por dos estrellas de Hollywood como Emily Blunt y Chris Evans.

Producida y distribuida por la «gran N roja», El negocio del dolor fue en su momento un producto de esos virales que la compañía explota en su catálogo y que durante semanas, permanece anclado en el Top 10 de contenidos. De hecho, fue uno de los largometrajes más vistos de su año dentro del terminal. En la dirección encontramos a David Yates, un realizador que ha basado prácticamente toda su carrera en adaptar la saga de Harry Potter al cine, incluyendo la trilogía de precuelas de Animales fantásticos. Sin embargo y a pesar de su experiencia con la potente propiedad intelectual de Warner, esta película de Netflix le permitió alcanzar un punto de drama justamente opuesto al género fantástico de relatos escritos por J.K. Rowling, centrándose en los sucesos derivados de la investigación sobre la epidemia de opioides en los Estados Unidos. El cual, se recogió en un reconocido artículo de New York Times titulado The Hard Sell, teniendo una amplia representación audiovisual en series como Dopesick (disponible en Disney Plus).

¿De qué trata ‘El negocio del dolor’?

La sinopsis oficial de El negocio del dolor es la siguiente: «Liz Drake es madre soltera, se acaba de quedar en el paro y está con el agua al cuello. Hasta que conoce a Pete Brenner, representante comercial de una farmacéutica, y empieza una buena racha económica. Pero también emprende un camino éticamente cuestionable y acaba implicada en una peligrosa trama criminal. Ante un jefe cada vez más desquiciado, los problemas de salud de su hija y la certeza del daño que está haciendo su empresa, Liza empieza a buscar alternativas».

El reclamo de esta película de Netflix pasa por supuesto por la presencia de dos figuras internacionales de la talla de Blunt y Evans. La primera es conocida por su presencia en franquicias tan reconocidas como Un lugar tranquilo e igualmente, gracias a la presencia en la oscarizada Oppenheimer, donde obtuvo la que es hasta el momento su primera y única nominación a las estatuillas doradas. A Evans lo pudimos ver en su versión más romántica este verano con Materialistas, pero resulta imposible no catalogarlo en la piel del superhéroe Capitán América del UCM. Asimismo, tras ellos, se completan un casting secundario repleto de perfiles muy reconocidos, como Andy García, Catherine O’Hara, Chloe Coleman, Brian d’Arcy James o Aubrey Dollar.

La película de Netflix: un drama brillante

Con dos horas de duración, El negocio del dolor representa un entretenimiento de calidad cuyo planteamiento encandilará a todos aquellos amantes de las historias reales que además, disfrutan con las grandes actuaciones de las principales estrellas de la industria.