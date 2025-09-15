Es francesa y lleva semanas triunfando: la serie de Netflix que te va dejar pegado a la televisión

Uno de los estrenos de series que ha sorprendido más este verano a los usuarios es el de Jóvenes y millonarios. Una original serie francesa que se estrenó el pasado 14 de agosto en Netflix y que, aunque parecía enfocada al público juvenil, ha conquistado a usuarios de todas las edades de la plataforma de streaming. La serie Jóvenes y millonarios cuenta la historia de cuatro adolescentes de Marsella que han ganado 17 millones de euros en la lotería. Como son menores le piden a otra joven que ya es mayor de edad ayuda para reclamar el dinero, pero en cuanto lo tienen en sus manos la vida cambiará totalmente para ellos. Una original serie de comedia creada por Igor Gotesman, Olivia Barlier y Tania Gotesman que cuenta con solo 8 episodios de aproximadamente 30 minutos cada uno en la que se plantean situaciones sorprendentes y disparatadas, pero en la que también se habla de la importancia de la amistad, el paso a la edad adulta o la búsqueda de la felicidad.

La serie Jóvenes y millonarios se ha convertido en una de las sorpresas de este 2025 ya que nadie esperaba, ni la propia plataforma de streaming, que se convirtiese en todo un éxito de audiencia. Uno de sus grandes aciertos es la elección de los protagonistas ya que todos son jóvenes actores desconocidos que han sabido aportar a esta ficción una química especial. Destacan por su genial interpretación los actores Abraham Wapler que da vida a Léo, Calixte Broisin-Doutaz a David, Sara Gançarski a Jess y Malou Khebizi a Samia y Jeanne Boudier a Victoire.

Una serie protagonizada por adolescentes que tienen un nivel de vida que no es lo habitual en esa edad y tienen que tomar decisiones propias de los adultos. Jóvenes y millonarios es una ficción diferente que se ha colado en el Top10 de Netflix y que está sorprendido a adolescentes y también a adultos.

¿Qué pasa en la serie Jóvenes y millonarios?

¿Qué ocurriría si cuatro adolescentes ganasen la lotería? Ese es el interrogante que nos plantea la serie Jóvenes y millonarios en la que David, Jess, Léo y Samia, cuatro adolescentes de Marsella ganan 17 millones de euros en la lotería. Aunque los cuatro están felices con la noticia, pronto se darán cuenta de que son menores de edad y no pueden reclamar el premio por lo que tienen que recurrir a Victoire, una amiga que tiene 18 años, y que les va a ayudar en este proceso.

Según explica la sinopsis oficial de Netflix: «Cuando cuatro adolescentes de Marsella ganan 17 millones de euros, hacen realidad sus sueños de libertad y dinero rápido… pero el premio trae consigo un caos que nunca imaginaron». Todo cambiará para este grupo de amigos adolescentes en cuanto obtienen el dinero y ven como su mundo se tambalea a su alrededor.

Los cuatro amigos tendrán que enfrentarse a situaciones difíciles antes de lo que les corresponde y tomar decisiones complicadas. Incluso los cuatro amigos descubrirán que el dinero puede que no les aporte felicidad que ellos esperaban y tendrán que descubrir qué es lo que importa en realidad y cuáles son las prioridades en su vida.

La serie logra que el espectador reflexione sobre cómo actuaría si ganase la lotería, cómo cambiaría su vida y la importancia de mantener los pies en el suelo en estas situaciones. Una comedia juvenil que sorprende por la originalidad de su trama, la interpretación de sus protagonistas y los numerosos e ingeniosos giros de la historia.

El reparto de esta original serie

Los protagonistas de esta serie son los actores Abraham Wapler que interpreta el papel de Léo, Malou Khebizi el de Samia, Calixte Broisin-Doutaz el de David y Sara Gançarski el de Jess. La actriz Jeanne Boudier da vida a Victoire, que es la persona mayor de edad que les ayudará con la parte legal para lograr reclamar el premio.

La serie Jóvenes y millonarios es una serie fresca y diferente que ha sorprendido a la mayoría de los usuarios de Netflix y que se ha posicionado entre las más vistas de la plataforma gracias al boca a boca. Los cuatro adolescentes vivirán el llamado sueño de la lotería, pero también comprobarán lo que supone la burocracia, los problemas legales y los problemas que también puede dar el dinero.

En la plataforma de streaming Netflix también se pueden ver otras series protagonizadas por jóvenes con dinero, aunque lo habitual es que sean las familias las que tengan una buena posición económica, como Gossip Girls, Élite, Outer Banks y The OC, entre otras. Además, en la plataforma de streaming Netflix se puede ver el reality El imperio de la ostentación, en el que un grupo de jóvenes asiáticos y asiático-americanos adinerados de Los Ángeles viven en un ambiente diferente al del resto.