La serie de 7 episodios que todo el mundo está viendo en Prime Video: no vas a levantarte del sofá

Una de las series que se ha convertido en la preferida de todas las millennials es El verano en que me enamoré. Esta serie tiene todos los ingredientes para no pasar desapercibida: un amor imposible, una amistad compleja y un verano para enamorarse. La primera temporada de esta ficción se estrenó en Amazon Prime Video en junio de 2022 y está basada en la trilogía de novelas homónimas de Jenny Han, las cuales se han convertido en las preferidas de las adolescentes. Cuenta la historia de Isabel «Belly» Conklin, una adolescente que pasa sus vacaciones de verano en el pueblo costero ficticio de Cousins, en compañía de los hermanos Fisher, Conrad y Jeremiah de los que se enamora. El verano en el que me enamoré es una serie original y entretenida que es perfecta para no pensar en nada y pasar el rato las tardes que quedan de este mes de septiembre.

La serie El verano en el que me enamoré (The Summer I Turned Pretty) cuenta con tres temporadas de las cuales la primera cuenta con 7 episodios, la segunda con 8 episodios y se estrenó el 14 de julio de 2023 y la tercera y última temporada tiene 11 episodios y se estrenó el pasado 16 de julio en Amazon Prime Video. Esta ficción ha sido creada y producida ejecutivamente por la propia escritora Jenny Han y ha contado como productores ejecutivos con Gabrielle Stanton, Karen Rosenfelt, Nne Ebong y Hope Hartman. La actriz Lola Tung interpreta el papel de la joven Belly, Christopher Briney a Conrad Fisher y Gavin Casalegno a su hermano Jeremiah.

La escritora Jenny Han también es conocida por ser la autora de la serie de novelas románticas A todos los chicos de los que me enamoré que también se adaptaron a tres películas en Netflix. Además, también se estrenó en mayo de 2023 la primera de la serie XO Kitty que desarrolla también el universo A todos los chicos y está protagonizada por la actriz Anna Cathcart.

¿De qué trata la serie El verano en el que me enamoré?

La protagonista de esta serie es Belly, una joven que pasa todos los veranos desde su infancia junto a su hermano Stephen, su mejor amiga Taylor y los hermanos Conrad y Jeremiah Fisher. El verano en el que Belly cumple 16 años la joven empieza a gustarle a los dos hermanos y los tres se enredan en un complejo triángulo amoroso que perjudicará la buena armonía de esta pandilla de jóvenes.

A partir de ese momento todo se complica porque Belly lleva enamorada de Conrad desde que tenía 10 años y, sin embargo, también se siente atraída por Jeremiah. Los tres adolescentes se van enfrentando a su paso a la edad adulta y tendrán que ir aclarando sus sentimientos. A todo esto se une la muerte de Susannah, la madre de los hermanos Fisher, la cual supone una gran tragedia para la familia.

Aunque esta serie se ha convertido en una de las preferidas de las millennials, cuenta con muchos seguidores de otras edades. De hecho según The New York Times, su público principal son mujeres de 25 a 54 años. Además, ha sido un gran éxito de audiencia en Prime Video ya que la primera semana de la tercera temporada de El verano en el que me enamoré logró 25 millones de espectadores. Otro de sus aciertos es que cuenta en sus escenas clave con la música de Oliva Rodrigo, Chappell Roan y también de Taylor Swift.

El reparto de esta serie de éxito

Los protagonistas del triángulo amoroso de esta serie son los actores Lola Tung que da vida a la joven Isabel «Belly» Conklin, Christopher Briney a Conrad Fisher y Gavin Casalegno a su hermano Jeremiah. Además, tienen un papel de peso en esta serie los actores Jackie Chung como Laurel Park, Rachel Blanchard como Susannah Fisher y Sean Kaufman como Steven Conklin.

En el reparto de esta serie participan en las diferentes temporadas los actores Alfredo Narciso como Cleveland Castillo, Minie Mills como Shayla, Rain Spencer como Taylor Jewel, Elsie Fisher como Skye, Kyra Sedgwick como Julia, Colin Ferguson como John Conklin, Tom Everett Scott como Adam Fisher, Kristen Connolly como Lucinda Jewel e Isabella Briggs como Denise Russo, entre otros.

La serie El verano en el que me enamoré es una buena opción para los que están buscando una ficción para entretenerse y disfrutar de un buen drama romántico. Una serie perfecta para los que se han enganchado a ficciones como Culpa mía, que también está basada en las novelas de la española Mercedes Ron, Éramos mentirosos, Mi vida con los hermanos Walter o Maxton Hall, entre otras. Además os dejamos con un rumor: es posible que Prime Video esté preparando un spin-off de El verano en que me enamoré para aprovechar el tirón de esta serie.