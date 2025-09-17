Faltan días: el drama estilo ‘Los Bridgerton’ que está a punto de llegar a Netflix y no te va a dejar indiferente

Uno de los estrenos de series más esperados más esperados de la plataforma de streaming Netflix es La casa Guiness. Una original ficción que si bien es una serie de época en la se recrea el ambiente la Irlanda de la segunda mitad del siglo XIX, pero también tiene ese toque violento de Steven Knight, que también es el creador de la genial Peaky Blinders. Cuenta la historia de la familia Guiness, conocidos por la famosa cervecería irlandesa que tras el fallecimiento de Sir Benjamin y su polémico testamento se ve envuelta en una lucha por el poder que marcará el futuro de sus cuatro hijos, Arthur, Edward, Anne y Ben. Solo hay que ver el tráiler de esta serie de Netflix que os vamos a incluir al final para comprender de qué estamos hablando. Los ingredientes de La casa Guiness son la ambición, el poder del dinero, el amor y la traición.

La serie La casa Guiness se estrenará a partir del 25 de septiembre en Netflix y pretende convertirse en todo un éxito de audiencia en la plataforma de streaming. Una ambiciosa ficción de 8 episodios que ha sido dirigida por Tom Shankland y Mounia Akl y que cuenta con la producción de Kudos, un estudio especializado en dramas de gran formato. El rodaje ha tenido lugar en localidades como Liverpool, Cheshire y Stockport, en donde se han recreado desde los sórdidos callejones de la época y las oscuras fábricas hasta los salones en los que se codeaba la aristocracia irlandesa.

¿Qué ocurre en la serie La casa Guiness?

La serie La casa Guinness está ambientada entre Dublín y Nueva York en 1868 y narra el drama familiar de los cuatro hijos de Sir Benjamin Guinness tras su muerte. En el testamento el patriarca deja como herederos del negocio familia solo a Arthur y Edward, dos de sus cuatro hijos, los cuales tendrán que llevar a cabo sus planes de convertir a la cervecería Guiness en un negocio a nivel mundial.

¿Por qué ha dejado su padre fuera a sus hijos Anne y Ben? En la serie se van a dar a conocer los secretos y las mentiras de esta familia y como esa rivalidad entre los hermanos se convertirá en una amenaza para este imperio familiar. Los dos hermanos a los que su padre puso al frente del negocio se moverán entre Dublín y Nueva York y al mismo tiempo iremos conociendo sus movimientos para mantener la empresa a flote, las intrigas políticas y las pasiones prohibidas de sus protagonistas. Hay que tener en cuenta que la marca Guiness se convirtió con el tiempo en un símbolo nacional de Irlanda y el motor económico del país en esa época

El reparto de esta serie histórica

Los papeles de los cuatro hermanos son interpretados por los actores Louis Partridge, al que todos conocemos por su trabajo en Enola Holmes (2020), que da vida a Edward Guinness, Anthony Boyle a Arthur Guinness, Emily Fairn a Anne Guinness y Fionn O’Shea a Benjamin Guinness. Esta serie cuenta en su reparto con el actor James Norton al que hemos visto en ficciones como Happy Valley (2014-2023), Grantchester (2014-2019), Guerra y Paz (2016) y McMafia (2018) y que en esta serie histórica de acción interpreta el papel de Sean Rafferty.

Además, en el reparto están los actores David Wilmot como Bonnie Champion, Jack Gleeson, al que también recordamos por su trabajo en Juego de tronos, como Byron Hughes, Niamh McCormack como Ellen Cochrane, Seamus O’Hara como Patrick Cochrane, Dervla Kirwan como la tía Agnes Guinness, Michael McElhatton como John Potter, Danielle Galligan como Lady Olivia Hedges, Hilda Fay como Sultán y Cassian Bilton como Michael.

La casa Guinness promete acción, drama, romance y un sinfín de conflictos y problemas y pretende convertirse en una de las grandes apuestas de Netflix para este otoño. Una serie que comparte elementos con series tan conocidas como Los Bridgerton, La edad dorada. Succession, Downton Abbey o La casa Gucci y en la que el poder y el dinero se convierten en el motor de una familia y de todo lo que le rodea.

Sobre si habrá una segunda temporada de La casa Guiness por ahora Netflix ni confirma ni desmiente y habrá que esperar a ver cómo funciona esta primera entrega y si el final se ha dejado abierto o cerrado para saber si hay alguna posibilidad de que se convierta en realidad. La serie cuenta con el aval de ser una producción creada por Steven Knight, que ya nos sorprendió con Peaky Blinders (Netflix) y Mil golpes (Disney+). Tendremos que esperar por lo menos al 25 de septiembre para ver los 8 episodios de esta serie para dar un veredicto y por ahora podéis ver este impactante tráiler de La casa Guiness.