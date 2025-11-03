Movistar en noviembre: un mes repleto de estrenos internacionales de gran calidad

Movistar Plus suele mostrar sus grandes estrenos a principio de cada mes y ahora, noviembre se presenta como una fecha del calendario donde el servicio de streaming propiedad de Telefónica, oficiará en su catálogo algunos de los mejores largometrajes recientes del cine internacional. Producciones francesas, belgas e incluso chinas que irán apareciendo en las próximas semanas, además de por supuesto, la llegada de la miniserie Anatomía de un instante. La última gran apuesta de las producciones españolas de este 2025. A continuación, repasamos los filmes y series más relevantes que aterrizarán en el catálogo de la marca a lo largo del mes:

Movistar: los estrenos de noviembre

‘La mercancía más preciosa’

El ganador del Oscar Michael Hazanavicius (The Artist) adaptó la novela de Jean-Claude Grumberg en una preciosa cinta de animación que se sitúa en la Segunda Guerra Mundial. La trama sigue la historia de una bebé arrojada por su familia a la nieve desde un tren en marcha que se dirige a Auschwitz. La pequeña termina siendo rescatada por una pareja de leñadores.

Fecha de estreno: día 1

Reparto: (voces) Dominique Blanc, Grégory Gadebois, Jean-Louis Trintignant y Denis Podalydès

‘Black Dog’

Thriller dramático que se ubica en el desierto del Gobi, en el norte de China, días antes de los Juegos Olímpicos de Pekín. Allí, un ex convicto llamado Lang regresa a su ciudad semiderruida y casi fantasmal, en la que apenas queda ya gente. Al poco de llegar, se encariña de un perro desvalido que lo acompaña en su recorrido por lo que un día llamó hogar.

Fecha de estreno: día 5

Reparto: Eddie Peng, Tong Liya, Jia Zhangke y Zhang Yi

‘Eureka’

Western episódico que en forma de tríptico, explora la marginalidad y la violencia colonialista en varias épocas y lugares de América.

Fecha de estreno: día 6

Reparto: Chiara Mastroianni, José María Yazpik, Rafi Pitts, Viggo Mortensen y Villbjork Malling Agger

‘Young Hearts’

Fue una de las mejores cintas del 2024. Su planteamiento nos pone en la piel de Elías, un joven de 14 años que se siente atraído por su vecino Alexander. Así, descubre el amor por primera vez, pero las interacciones con sus amigos le generan más preguntas que respuestas. Confundido por sus sentimientos, intentará resolver su caos interior.

Fecha de estreno: día 11

Reparto: Lou Goossens, Marius De Saeger, Geert Van Rampelberg, Emilie De Roo, Dirk van Dijck y Wim Opbrouck.

‘Anatomía de un instante’ (serie)

Movistar presenta con esta miniserie, su gran producción a finales de noviembre que de seguro, destacará con fuerza entre los estrenos de la plataforma. Con cuatro episodios y dirigida por Alberto Rodríguez, la ficción disecciona el golpe de Estado del 23F.

Fecha de estreno: día 20

Reparto: Álvaro Morte, Eduard Fernández, Manolo Solo, David Lorente, óscar de la Fuente

‘Amigos imaginarios’

Alejado del terror de Un lugar tranquilo, el actor y director John Krasinski se acerca al cine familiar para narrarnos la historia de una niña que pasando por un momento difícil, empieza a ver los amigos imaginarios que todo el mundo ha ido dejando a atrás.