‘Rabbit, Rabbit’: el creador de ‘Adolescencia’ y el guionista de ‘The Batman’ lideran la nueva serie Netflix

Como sucede en cualquier estudio del mundo del celuloide, la «gran N roja» también prepara con tiempo sus grandes ficciones. Y a pesar de que en estos instantes, mantiene un arduo trabajo promocional de cara a los Oscar con producciones como Una casa llena de dinamita y el Frankenstein de Guillermo del Toro, el servicio de streaming líder del mercado anuncia paralelamente sus próximos proyectos. Es el caso de Rabbit Rabbit, la nueva serie de Netflix que planea conquistar la pequeña pantalla en algún momento del 2026.

Adam Driver will star in the new series RABBIT, RABBIT. Created by Peter Craig (The Batman, Top: Gun Maverick, The Town) and directed by Adolescence’s Philip Barantini. An escaped convict takes hostages in an effort to bargain for his freedom — finding himself in an… pic.twitter.com/wexoXYoX47 — Netflix (@netflix) October 29, 2025

El anuncio lo hemos conocido hace escasas horas a través de las propias redes sociales de la compañía. En su publicación vía X, el terminal explicaba los elementos clave detrás de una historia que ha mantenido una larga contienda por los derechos televisivos sobre la trama. La expectación no podía ser mayor, pues como showrunner y escritor tendremos Peter Craig, guionista de The Batman y Top Gun: Maverick, mientras que la dirección correrá a cargo de Phillip Barantini, ganador del Emmy por la aclamada Adolescencia. Sin embargo y por si estos dos nombres no supusiesen per se un reclamo suficiente, Rabbit, Rabbit es una serie en la que Netflix tendrá como principal protagonista a Adam Driver, uno de los intérpretes más respetados en Hollywood. El norteamericano se dio a conocer precisamente en el formato serial, gracias a la serie Girls de Lena Dunham. Aunque por supuesto, después saltó al mainstream con la última trilogía de Star Wars y protagonizó apuestas de corte autoral como Infiltrado en el KKKlan e Historia de un matrimonio, que le llevaron a obtener hasta dos nominaciones de la Academia. Pero ¿de qué tratará este thriller psicológico?

‘Rabbit, Rabbit’: la nueva serie de Netflix

La sinopsis oficial de Rabbit, Rabbit como nueva serie de Netflix es la siguiente: «Cuando un convicto fugitivo es acorralado por la policía en una parada de camiones, toma rehenes para intentar negociar su libertad. Pero el enfrentamiento pronto se convierte en un experimento social incontrolable con sus cautivos, además de una tensa negociación de crisis del FBI entrenado en el campo de la ‘empatía táctica’».

Craig escribirá todos los episodios y Barantini asumirá las labores de dirección tras la cámara. Colaborando con Netflix, la productora MRC, responsable de ficciones de la talla de House of Cards, Ozark o Poker Face, producirá el proyecto. Por el momento, no se ha anunciado una fecha de estreno oficial ni a más miembros del reparto. Se espera que la serie aterrice en el catálogo del estudio a finales de 2026.

Adam Driver: entre el streaming y el cine

Rabbit, Rabbit no es el único producto del streaming en el que participará Driver. En marzo de este año se anunció que protagonizaría junto a Jessica Chastain un drama sobre el mundo del arte titulado The Dealer para Apple TV.

Entre tanto, el ex marine tendrá un 2026 cargado de estrenos fílmicos. Desde The Carnival at the End of Days de Terry Gilliam, Paper Tiger de James Gray y la esperada Heat 2 de Michael Mann.