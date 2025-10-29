Estas son las 10 mejores películas de Halloween para ver con niños

Más allá de los disfraces, la decoración y las gominolas, el Día de los Muertos ha traído toda una cultura cinematográfica en la que el propio mes de octubre se convierte en un escaparate para las cintas relacionadas con el género terrorífico. Por ello, es habitual que los adultos preparen maratones con algunas de sus sagas favoritas; Viernes 13, Scream, Expediente Warren, etc. Aunque al mismo tiempo, en realidad también es una festividad donde los más pequeños son los protagonistas y por supuesto, ellos también suelen desear disfrutar de ese cine que te deja con la piel de gallina. Eso sí, rebajando varios tonos de lo que los espectadores corrientes son capaces de asimilar frente a una pantalla. Aprovechando la ocasión, hemos preparado una lista con 10 películas mejores películas de Halloween para ver con niños:

Películas infantiles para ver en familia

1-‘Monstruos S.A.’

Aunque es una cinta predominantemente luminosa, monstruos S.A. no deja de ser un cuento con criaturas extrañas y sustos. Por supuesto, siempre de una perspectiva que aporta sentimientos y corazón a las extrañas criaturas del filme dirigido entre Pete Docter, Lee Unkrich y David Silverman.

2-‘Las guerreras k-pop’

Es la recomendación más reciente y por méritos propios, su carácter sobrenatural y su originalidad la han convertido en una de esas películas que de ahora en adelante, formarán parte de cualquier lista de Halloween para ver con niños. Tres cantantes de un grupo k-pop deben enfrentarse a una banda de chicos rival, que en realidad son demonios.

3-‘Dentro del laberinto’

Clásico entre los clásicos, Dentro del laberinto es una de esas producciones que ha pasado de generación en generación. Un planteamiento oscuro, una historia de aventuras, la artesanía de las marionetas de Jim Henson y un villano tan carismático como sólo David Bowie podría serlo.

4-‘La familia Addams’

Aprovechando que Miércoles está de moda en Netflix, no está de más acudir al material fílmico original que encandiló a todos los hogares en los 90. Partiendo de la creación de Charles Addams, el humor negro de esta familia de góticos es oscuramente tronchante.

5-‘El jovencito Frankenstein’

A pesar de no formar parte de las películas recurrentes de Halloween, El jovencito Frankenstein es una parodia perfecta para ver con niños. Risas y gags irreverentes en poco más de una hora y media de genialidad pura.

6-‘Wendell y Will’

Henry Sellick, director de Pesadilla antes de Navidad o Los mundos de Coraline volvió a demostrar en 2022 por qué sigue siendo un referente en el terreno sobrenatural y fantástico de la animación infantil. Producida y coescrita por el cineasta Jordan Peele (Déjame salir, Nop), esta película original de Netflix narra la aventura de una adolescente fanática del punk, justo después de decidir que hacer un trato con dos malévolos demonios sería una buena idea.

7-‘El alucinante mundo de Norman’

Con una técnica Stop-motion depuradísima, la propuesta dirigida por Chris butler y Sam Fell es ya uno de esos clásicos imperdibles de la marca Laika. Así y con un casting de voces que reúne en su versión original a Kodi Smith-McPhee, Anna Kendrick o Casey Affleck, El alucinante mundo de Norman representa una apuesta audiovisual segura para ver en Halloween.

En un pueblo asediado por zombis, el incomprendido Norman es quien tiene la llave para librar a la localidad de la terrible amenaza de la muerte. Norman puede hablar con los muertos, pero aparte de los caminantes esqueléticos, tendrá que lidiar con fantasmas, brujas e incluso algunos adultos casi más molestos que las propias amenazas espectrales.

8-‘Gremlins’ (1 y 2)

Todavía no sabemos cómo Hollywood no se ha planteado un reboot, remake o continuación. Porque las dos primeras entregas de los Gremlins siguen teniendo fans por todo el mundo más de 40 años después de su estreno. El material de Joe Dante es al mismo tiempo, una cinta navideña con la que padres e hijos disfrutarán de lo lindo. ¿Lo malo? tras su visionado pueden llegar la imperiosa necesidad y reclamo de tener su propio Mogwai.

La primera cinta nos presenta a los personajes principales y relata, lo que sucede cuando se incumplen las reglas de cuidado de estas adorables criaturas. La secuela es un poco más de lo mismo, pero trasladando la historia a un rascacielos moderno de Nueva York y otorgando de nuevo, el carisma gamberro de los temibles duendecillos que nacen del cuerpo del peludo protagonista cuando este se moja. Un auténtico clásico entre las películas infantiles de Halloween.

9-‘Kubo y las dos cuerdas mágicas’

No es una de esas películas infantiles de Halloween al uso, pero Kubo y las dos cuerdas mágicas es otra viva prueba de por qué el estudio Laika es uno de los principales referentes en el audiovisual fantástico moderno. Una historia clásica con samuráis, espadas y brujería que se vive como una aventura increíble para toda la familia, con además un acertado mensaje sobre el perdón y la paz interior.

Kubo, vive tranquilamente en su aldea hasta que un espíritu del pasado vuelve para ponerlo todo patas arriba, reviviendo una historia de venganza. Perseguido por dioses y monstruos, el joven protagonista deberá encontrar una armadura mágica que un día fue vestida por su padre, un legendario guerrero samurái.

10-‘Bitelchús’

Aprovechando que el año pasado pudimos disfrutar de la secuela…¿Existe algún largometraje mejor para iniciar a los niños en el cine de Tim Burton que Bitelchús? Un relato de fantasmas con efectos especiales prácticos y un número musical memorable. Aparte de tener, a un personaje principal tremendamente divertido y zafio con un humor accesible para el gran grueso del público. Además, como en noviembre está pensado que su segunda parte llegue a Max, al poco tiempo también se podrá disfrutar de su exitosa continuación tardía.

La trama básica se centra en un matrimonio de fantasmas (Alec Balwin y Geena Davis) que contratan los servicios de Bitelchús (Michael Keaton), un ente especialista en asustar mortales, para ahuyentar a los nuevos propietarios de su querida casa Victoriana que trágicamente, no pudieron disfrutar demasiado tiempo.