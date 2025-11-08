Marvel tiene en mente a un X-Men diferente para protagonizar el reboot de la franquicia: ¿adiós a Lobezno?

Parece que ha pasado menos tiempo, pero la adquisición de la 21st Century Fox por parte de Disney tiene ya más de un lustro. Una compra con la que la casa del ratón recuperó las licencias creativas que Marvel le vendió al estudio en su momento. Así, Deadpool, Los 4 Fantásticos y los X-Men podían de facto, volver al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), expandiendo el universo del mismo y compartir pantalla con el grueso de los Vengadores. Sin embargo, los años han pasado y tras las producciones de Deadpool 3 y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, los únicos personajes que quedan por incorporar al este lucrativo mundo superheroico son los mutantes de la escuela de Charles Xavier y por supuesto, sus carismáticos villanos. Sin embargo, según varios insiders de Los Ángeles, Marvel no colocaría en esta ocasión a Lobezno como el protagonista de los X-Men, sino que dicho honor caería ahora en un personaje que no ha tenido una repercusión merecida en la gran pantalla. Nos referimos a Scott Summers, Cíclope.

La trilogía original por la que Hugh Jackman terminó alcanzando la fama mundial, funcionó como una radiografía de la mayoría de los mutantes de los cómics. Aunque por supuesto, siempre se centró en la omnipresencia de Logan. Con un especial hincapié en una secuela que nos sumergía en el pasado del diminuto y combativo espía canadiense. Aquí Cíclope, encarnado por James Marsden, hacía de líder del grupo superheroico con un arco de personaje que fue claramente de más a menos, hasta encontrar un final prematuro en la tercera parte. Y ese punto no hace ni mucho menos justicia a un personaje que acumula una gran legión de fans en las viñetas y que tiene mucho que ofrecer más allá de la terrible representación de Marsden. Algo que aparentemente Marvel corregirá al introducir de nuevo a los X-Men en su universo.

Marvel y X-Men: ¿nuevo protagonista a la vista?

El principal responsable de este rumor recae sobre MytimetoShadeB, un usuario especializado en filtrar información sobre el cosmos de personajes que Disney sigue llevando tanto a su plataforma como a la gran pantalla.

Conforme cuenta el filtrador, Cíclope tendría el principal protagonismo y dado el éxito de la serie de animación X-Men 97 y lo bien que ha funcionado Deadpool y Lobezno, la próxima versión de la Patrulla X buscará una mayor similitud con el mundo de los cómics.

La vuelta de James Marsden

Hace más de medio año, La casa de las ideas sorprendió anunciando el casting completo de Vengadores: Doomsday. En dicho reparto, Marvel incluía a varios de los actores que ya conocemos y recuperaba a los X-Men originales, incluyendo por supuesto a Marsden.

Por estatus y categoría, no parece que Marsden vaya a representar el futuro del personaje, pero el estudio si que le podría ofrecer una despedida acorde. Varias informaciones apunta a que todos estos icónicos roles y actores servirían como carnaza para establecer el poder de Doom, tras cuya máscara se esconde Robert Downey Junior, el anterior y fallecido Iron-Man.