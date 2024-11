Belén Esteban desmonta a Broncano y apoya a Motos: «Yo fui antes a ‘La Revuelta’ y no pasó nada»

Belén Esteban ha dado su opinión sobre el conflicto entre David Broncano y Pablo Motos y, sorprendentemente, ha desmontado el discurso del humorista de TVE. Recordemos que el jueves pasado, el presentador de La Revuelta acusó a El Hormiguero de «presionar» para que sus invitados no vayan a su programa antes que al de Antena 3. Esta polémica se ha convertido en un debate nacional, incluso los informativos de la cadena pública le dieron una importancia máxima (el mismo día que el empresario Víctor Aldama acusó a altos cargos del Gobierno sanchista de embolsarse comisiones). Sin embargo, hay un ejemplo muy claro que echa por tierra el berrinche de Broncano. Hablamos de la mismísima Belén Esteban, quien, desde su puesto de colaboradora en Ni que fuéramos shhh (TEN TV), recordó a los espectadores que, semanas antes, ella acudió primero a La Revuelta y después a El Hormiguero y «no pasó nada». Es decir, que no recibió presión alguna por parte de Pablo Motos y compañía.

Belén Esteban se moja

El viernes 22 de noviembre, un día después de que se desatara la polémica entre Broncano y El Hormiguero, Belén Esteban, desde Ni que fuéramos shhh, dio su opinión sobre el asunto.

Recordemos que Esteban, tras pasar por La Resistencia de Movistar Plus + en varias ocasiones en los últimos años, acudió a La Revuelta de TVE a principios de octubre y acompañada por María Patiño. Y fue a finales del mismo mes, semanas después, cuando acudió a El Hormiguero de Pablo Motos en una entrevista que generó mucho revuelo debido a su pasado en Telecinco (llevaba dos décadas sin pisar Antena 3) y que alcanzó récords de audiencia.

Ante las acusaciones de Broncano contra El Hormiguero, Belén Esteban dijo: «Para mí la culpa la tiene el representante (de Jorge Martín). Creo que le tenía que haber dicho que había un contrato cerrado con El Hormiguero».

La que fue estrella de Sálvame sentenció: «Y tengo que decir una cosa. Sinceramente no sé los problemas de Broncano con El Hormiguero pero yo he ido primero a Broncano y luego a Motos y no ha pasado absolutamente nada».

Tras señalar que con su alegato no quiere posicionarse ni en un bando ni en otro, Esteban dijo: «Me ha sorprendido el discurso porque te quedas pensando qué ha pasado aquí».

Repaso de la polémica

El jueves 21 de noviembre, después de una semana en la que había perdido en audiencia todos los días contra El Hormiguero, David Broncano lloriqueó ante su público ya que, según él mismo confesó, esa noche no iba a haber entrevista. «Íbamos a traer a Jorge Martín, el campeón de Moto GP, de hecho está abajo en los camerinos, pero le han llamado y lo han presionado para que no salga. Ya después de tantos años, es hora de hablar de esto».

El flamante campeón del mundo español de MotoGP prefirió no atender a las preguntas de Broncano, que dio un extenso discurso explicando la ausencia del nuevo piloto de Aprilia. «Media hora antes de empezar el programa nos han dicho que en El Hormiguero se han enterado. Ellos no quieren que venga nadie antes aquí que allí y han movido sus hilos», dijo el humorista. «Ellos tienen sus formas de presionar con estas cosas y Jorge nos ha dicho que no puede venir. Han hecho las cosas que ellos pueden hacer. Nos ha dicho: No puedo ir al programa porque pasarían ciertas cosas. Que no es hoy la primera vez que pasa, por eso hemos decidido hablar del tema directamente. Nos ha desmontado el programa porque se ha cargado nuestro trabajo de hoy. Esto es una cosa que lleva pasando desde La Resistencia. Algunos invitados lo han dicho. Siempre ha habido por su parte este tipo de juego».

Nada más suceder esto en La Revuelta, desde la cuenta oficial en X de El Hormiguero se publicó un breve comunicado explicando la situación: «Ha sido un malentendido sin mayor importancia. Dos semanas antes de la final, habíamos acordado contar en exclusiva con Jorge Martín en nuestro programa. Hoy uno de sus representantes ha cometido un error al cambiar la visita que tenían programada con otro piloto. Tras lo sucedido, Dorna, empresa organizadora del Mundial de Motociclismo, contactó con los representantes para resolver la situación».

Pero la polémica, aunque parezca ridícula, fue utilizada por TVE para hacer campaña contra la competencia. Recordemos que Broncano fue elegido a dedo por Moncloa para debilitar a Pablo Motos, siempre muy contrario a Pedro Sánchez.

Además, es destacable que esta guerra entre presentadores saltara incluso a los informativos de TVE, el mismo día que el empresario Víctor Aldama- uno de los personajes claves del caso Koldo y presunto «nexo» de unión con el ex ministro José Luis Ábalos y su asesor (Koldo García) en la trama de compra de mascarillas desde el Ministerio de Transportes- explicó, ante el juez, los lazos que le unen al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez a cambio de pedir su puesta en libertad.