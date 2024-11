La verdad sobre la denuncia de Broncano a ‘El Hormiguero’: no hubo extorsión a Jorge Martín

Este jueves, 21 de noviembre, David Broncano denunció en La Revuelta que se habían quedado sin invitado por culpa de El Hormiguero. «Íbamos a traer a Jorge Martín, el campeón de Moto GP, de hecho está abajo en los camerinos, pero le han llamado y lo han presionado para que no salga. Ya después de tantos años, es hora de hablar de esto».

Según el humorista , desde Atresmedia extorsionan a ciertos famosos y no es así. Desde El Hormiguero han respondido alegando que todo ha sido «un malentendido sin importancia» pero hay más. Según ha podido averiguar OKDIARIO, todo fue culpa de un error del representante de Jorge Martín, la entrevista con el piloto sí se grabó realmente y se emitirá más adelante. Además, es sospechoso que Broncano se haga la víctima justo en la semana en la que ha perdido todos los días frente a Pablo Motos.

El victimismo de Broncano

El flamante campeón del mundo español de MotoGP prefirió no atender a las preguntas de Broncano, que dio un extenso discurso explicando la ausencia del nuevo piloto de Aprilia. «Media hora antes de empezar el programa nos han dicho que en El Hormiguero se han enterado. Ellos no quieren que venga nadie antes aquí que allí y han movido sus hilos», dijo el humorista. «Ellos tienen sus formas de presionar con estas cosas y Jorge nos ha dicho que no puede venir. Han hecho las cosas que ellos pueden hacer. Nos ha dicho ‘no puedo ir al programa porque pasarían ciertas cosas’. Que no es hoy la primera vez que pasa, por eso hemos decidido hablar del tema directamente. Nos ha desmontado el programa porque se ha cargado nuestro trabajo de hoy. Esto es una cosa que lleva pasando desde La Resistencia. Algunos invitados lo han dicho. Siempre ha habido por su parte este tipo de juego».

Broncano continuó su discurso alegando que «cuando pueden hacer que no vengan aquí directamente lo hacen y cuando no tienen tanta fuerza, exigen que primero vayan allí. Jorge ha subido una historia diciendo que venía aquí. No es personal, yo no tengo ningún problema con ellos. Esto pasa continuamente. Ellos nos critican porque hacemos chistes con El Hormiguero. Ellos siempre se mantienen elegantes. Yo siempre decía, ojalá ellos respondan a mis chistes, con chistes y no con cosas por debajo».

La respuesta de ‘El Hormiguero’

Nada más suceder esto en La Revuelta, desde la cuenta oficial en X de El Hormiguero se publicó un breve comunicado explicando la situación: «Ha sido un malentendido sin mayor importancia. Dos semanas antes de la final, habíamos acordado contar en exclusiva con Jorge Martín en nuestro programa. Hoy uno de sus representantes ha cometido un error al cambiar la visita que tenían programada con otro piloto. Tras lo sucedido, Dorna, empresa organizadora del Mundial de Motociclismo, contactó con los representantes para resolver la situación».

Lo que pasó realmente

Según ha podido saber OKDIARIO, los hechos habrían sido de la siguiente manera. En primer lugar, La Revuelta quería entrevistar al también piloto Pedro Acosta cuyo representante es el mismo que el de Jorge Martín. El mánager ofreció al programa de Broncano al campeón sin tener en cuenta que se había comprometido previamente con El Hormiguero, firmando, además, un contrato de exclusividad.

Hay que explicar que es habitual, en medios de comunicación, querer tener una primicia antes que la competencia, eso no es chantajear a nadie, es exigir un compromiso que se había tenido previamente. Desde El Hormiguero sólo exigieron que se mantuviera la palabra dada, no hubo extorsión alguna.

También hemos averiguado que la entrevista a Martín si se grabó en La Revuelta pero que se emitirá más adelante.