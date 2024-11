La semana de invitados de El Hormiguero ha terminado con la vista de Hugh Grant, uno de los actores británicos más conocidos del mundo gracias a películas como Cuatro bodas y un funeral, Notting Hill y El diario de Bridget Jones, entre algunas otras. Pero esta vez se mete en un papel muy distinto al que nos tiene acostumbrados gracias a Heretic, una película de terror en la que pasa de ser protagonista de comedias románticas a ser un misterioso padre. Aunque ha pasado por millones de entrevistas y ha sido una de las personas más buscadas del planeta, todavía hay cosas que no se conocen de él y que ha descubierto gracias a esta película.

«Que me encanta matar», es la confesión que ha hecho a Pablo Motos, pero ha tenido que explicarse después de decir esto con una sonrisa inquietante. «No, no es eso. Lo que intentó hacer en esta película, incluso cuando la cosa se pone oscura, es que se mantenga un tono ligero Como si fuera divertido matar. Este hombre (su personaje) realmente cree que todos los están pasando bien. Resulta que después de haberse encasillado en las comedias románticas, el actor en realidad disfruta de otros papeles muy distintos: «Cada vez disfrutó más haciendo este tipo de personajes complejos, estos monstruos asesinos». Motos le ha querido hablar de que suena como un favorito a los Oscar: «No sé si lo de los Oscars es real, pero gracias por animarme. Heretic es una película de tensión psicológica, no diré de terror porque me dan miedo las películas de terror desde niño, que vi El Exorcista siendo demasiado pequeño».

También ha querido explicar que este personaje tan siniestro le ha dado más problemas de lo que esperaba: «Yo siempre siento ansiedad, de hecho mi primer apellido es preocupación. Al final en mi trabajo te expones delante de un público mundial y eso hace que te despiertes en mitad de la noche muy preocupado. Me ha costado mucho desconectar del personaje».

Hugh Grant y su mal recuerdo de sus papeles más famosos

«Sí, yo me quedé demasiado tiempo haciendo comedia romántica. Lo cierto es que estoy muy orgulloso de mis comedias, excepto de dos o tres que son muy malas», ha confesado ante las cámaras sobre sus papeles en algunas de sus películas más famosas.

Por suerte, con el paso del tiempo eso ha cambiado: «Pero ahora, que soy demasiado mayor para hacer comedias románticas, me están ofreciendo estos papeles de monstruo y los estoy disfrutando mucho, estoy justo donde quería estar».

Uno de los papeles que le hicieron saltar a la fama en todo el planeta fue el que interpreto en Cuatro bodas y un funeral. Allí se metió en la piel de un hombre que se enamora de una chica de una mujer a la que no conoce durante una celebración, pero que no puede volver a verla hasta que vuelven a coincidir en otra celebración, aunque en ese momento descubre que tiene pareja.

«Sí, ese papel estaba inspirado en la persona que lo escribió. Luego tuvo tanto éxito que me quedé un poco atascado ahí», ha explicado. Ante el poco cariño que le tiene, le ha puesto el mote de «parpadeitos tartamudo».