‘El Hormiguero’ de Pablo Motos le levanta la entrevista a Jorge Martín a ‘La Revuelta’ de Broncano

David Broncano ha desvelado que él y La Revuelta, el programa que presenta, se han visto obligados a cancelar su entrevista con Jorge Martín, prevista para este jueves. El presentador señaló directamente al El Hormiguero de Pablo Motos como los autores de la maniobra para que no acudiese al espacio de TVE antes que al suyo. No se trata de una maniobra nueva en el mundo de la comunicación. Sin ir más lejos, José María García y José Ramón de la Morena competían en sus programas radiofónicos nocturnos de esta forma a finales de los 80.

El flamante campeón del mundo español de MotoGP prefirió no atender a las preguntas de Broncano, que dio un extenso discurso explicando la ausencia del nuevo piloto de Aprilia. El presentador incluso se ‘victimizó’ diciendo que están seguros de que muchos invitados «reciben amenazas» del programa de Pablo Motos, deslizando que este ha sido el caso con Jorge Martín.

Broncano se vio obligado a cerrar su programa media hora antes por este problema, ya que tanto él como Jorge Martín se enteraron de lo ocurrido una vez el piloto ya estaba en el camerino listo para entrar a plató. «Después de tantos años, es el momento de hablar de esto. Media hora antes de empezar el programa nos han dicho que en El Hormiguero se han enterado. Ellos no quieren que venga nadie antes aquí que allí y han movido sus hilos», empezó relatando el presentador de La Revuelta.

«Ellos tienen sus formas de presionar con estas cosas y Jorge nos ha dicho que no puede venir. Han hecho las cosas que ellos pueden hacer. Nos ha dicho: ‘No puedo ir al programa porque pasarían ciertas cosas», afirmó Broncano, acusando directamente a Motos y al equipo de El Hormiguero.

«Que no es hoy la primera vez que pasa, por eso hemos decidido hablar del tema directamente. Nos ha desmontado el programa porque se ha cargado nuestro trabajo de hoy. Esto es una cosa que lleva pasando desde La Resistencia. Algunos invitados lo han dicho. Siempre ha habido por su parte este tipo de juego», proseguía Broncano.

Jorge Martín y el lío Motos-Broncano

«Cuando pueden hacer que no vengan aquí directamente lo hacen y cuando no tienen tanta fuerza, exigen que primero vayan allí. Jorge ha subido una historia diciendo que venía aquí. No es personal, yo no tengo ningún problema con ellos. Esto pasa continuamente. Ellos nos critican porque hacemos chistes con El Hormiguero», comentó.

«Ellos siempre se mantienen elegantes. Yo siempre decía, ojalá ellos respondan a mis chistes, con chistes y no con cosas por debajo», zanjó Broncano, un mensaje totalmente dirigido a Pablo Motos, con quien comparte el prime time televisivo, una auténtica guerra que hoy ha salpicado al campeón de MotoGP, Jorge Martín.