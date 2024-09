No es ningún secreto que el equipo de Ni que fuéramos shhh, programa presentado por María Patiño, nunca dejan de sorprender a sus espectadores. Es más que evidente que todo el equipo hace un excepcional trabajo cada día para conseguir ir siempre un poquito más allá, en todos los sentidos. En la entrega del pasado miércoles 25 de septiembre fuimos testigos de cómo David Valldeperas, como director del programa, comunicó una importante noticia a sus compañeros en directo. Algo que, desde luego, no esperaban y que provocó, incluso, que la propia María Patiño acabase entre lágrimas. Pero de felicidad. Todo comenzó cuando Valldeperas, casi al final de este nuevo programa, anunció que iban a presentar su candidatura a los Premios Ondas. Una decisión que han tomado «por el público y por la tele imprevisible, surrealista y de barrio». Todos los allí presentes no pudieron evitar estallar de alegría ante esta noticia tan sorprendente y espectacular.

Como no podía ser de otra forma, algunos de los colaboradores de Ni que fuéramos shhh aprovecharon la ocasión para hacer un alegato a su favor, de cara a estos importantísimos premios: «Nosotros hemos estado muy arriba durante 14 años y nos hicieron bajar hasta el suelo de repente. Pasaron 10 meses, hicimos un documental con bastante audiencia, ni nos nombraban, ni nos llamaban…», aseguró Belén Esteban. Acto seguido, fue más allá: «Nos lo merecemos porque sabemos lo que es hacer televisión, nos encanta hablar sin ataduras de lo que pensamos, de lo que sentimos. ¿Sabéis una cosa? Lo que nosotros hacemos es televisión y lo que más me gustaría es poder ir con mi equipo y mis compañeros». Kiko Matamoros, por su parte, fue más allá: «Nos merecemos el Premio Ondas como un reconocimiento a lo que hacemos», aseguró el colaborador de Ni que fuéramos shhh.

Lejos de que todo quede ahí, el marido de Marta López Álamo decidió continuar su alegato para dejar claro por qué el programa que se emite en el Canal Quickie era merecedor de esa nominación a los prestigiosos Premio Ondas: «Nosotros somos nuevos pobres y, con muy poco presupuesto, hacemos malabares para hacer televisión y entretener a la gente».

Marta Riesco, por su parte, tampoco quiso quedarse de brazos cruzados a la hora de dar a conocer su opinión al respecto. Y no solamente eso, sino que la reportera de Ni que fuéramos shhh quiso hacer saber a la audiencia por qué creía que merecían ese Premio Ondas: «Me haría una ilusión increíble. Creo que es un programa al que yo odié y del que ahora formo parte».

Además, la madrileña añadió algo más: «Al igual que me ha pasado a mí, también le ha pasado a Ni que fuéramos, que han estado abajo como he estado yo y ahora están arriba en cuanto a cariño de la gente». Llegó el turno del alegato de María Patiño y, aunque lo intentó con todas sus fuerzas, acabó llorando de forma desconsolada: «No puedo, no puedo», repitió una y otra vez. ¡Estaba tremendamente emocionada!

Y no es para menos, puesto que es un hecho que conseguir un Premio Ondas sería algo verdaderamente excepcional para ellos. Está claro que, después de tanta lucha, ¡se lo merecen muchísimo! ¿Lograrán su objetivo a pesar de las adversidades? ¡El tiempo nos sacará de dudas!