El pasado lunes pudimos disfrutar de una nueva entrega de Ni que fuéramos shhh presentada por María Patiño. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo Kiko Hernández cocinó a sus compañeros un arroz meloso pero, por si fuera poco, anunció que tenía entre manos una auténtica bomba. Algo que tenía estrecha vinculación con Terelu Campos y que no iba a dejar indiferente a nadie, sobre todo por sus compañeros de programa. Fue entonces cuando retó a los espectadores de YouTube y Twitch, con el objetivo de que escogieran la hora a la que compartiría esta información. La gran mayoría de ellos estuvieron de acuerdo en que el colaborador se subiese al altillo a las 18:30 horas. ¡Y así lo hizo! El marido de Fran Antón cumplió con su promesa de dar a conocer la información que tenía en su poder y que, hasta ese momento, no podía compartir con los espectadores de Ni que fuéramos shhh.

«Todo comienza en el mes de abril de 2024, donde había mucha revolución en el mundo audiovisual de la televisión. Fichajes por un lado, fichajes por el otro…», empezó comentando Kiko Hernández desde el altillo. Lejos de que todo quede ahí, el tertuliano quiso ir mucho más allá: «Aquí se ha dicho ‘no, no, no’, ‘no le interesaba’… pero recibe una llamada de teléfono y la pretensión de Terelu Campos era ocupar el sitio que ocupa María Patiño, presentar este programa». A pesar de que no se había dado a conocer esa noticia hasta ese momento, lo cierto es que ni Belén Esteban ni María Patiño se mostraron sorprendidas: «Yo me lo imaginaba desde el principio. Yo conozco muy bien, sé la reunión, dónde fue… Es verdad que para el público es una novedad, pero para nosotros no». Eso sí, matizó que no tenía constancia de que eso hubiese sucedido, pero sí era consciente de que podía haber ocurrido.

La presentadora de Ni que fuéramos shhh, por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: «No me molesta y ella nunca iba a hacer el papel que estoy haciendo yo aquí. En la vida. Sería otro papel, pero no el que hago yo. Pero no me molesta en absoluto», aclaró. Acto seguido, María Patiño añadió: «Es más, si hubiese estado aquí probablemente no tendría que estar revolviéndose en los problemas familiares y hubiese sido mejor para ella».

«Pero te juro que no me molesta porque yo doy por hecho que a la gente se le ofrecen más cosas aparte de a mí», compartió la conductora del programa del Canal Quickie. Para evitar malentendidos, Kiko Hernández quiso aclarar algo: la madre de Alejandra Rubio fue invitada a participar en Ni que fuéramos shhh, y ella aseguró que solamente lo haría si era la presentadora.

Acto seguido, el colaborador afincado en Melilla quiso aprovechar la ocasión para dar su opinión al respecto: «Te digo una cosa, agradezco, agradezco de corazón, y esta es mi opinión, que seas tú la que estés presentando y no Terelu, porque si no, yo no estaría aquí contigo». Es más, reconoce que tampoco le sorprende que la hija de María Teresa Campos hiciese esa firme petición a la cúpula del programa.