El pasado martes 17 de septiembre, en pleno directo, los colaboradores de Ni que fuéramos se vieron sorprendidos con una trágica noticia. David Valldeperas, el director del programa, les confirmó que había muerto Jimmy Giménez-Arnau. Sandra Salgado, su mujer, fue la encargada de anunciar el fallecimiento de su marido que, hace tan solo unos días, celebró su cumpleaños. Todavía se desconocen las causas de la muerte, pero los restos mortales del escritor han sido trasladados al tanatorio de Tres Cantos (Madrid). Hasta allí se han desplazado un gran número de familiares y amigos de Jimmy para darle el último adiós. Es evidente que esta noticia ha dejado sin palabras a su círculo más cercano, entre los que se encuentra Kiko Matamoros. El hecho de enterarse de esta noticia no fue plato de buen gusto, y mucho menos enterarse en directo. Pero así se dieron las circunstancias.

Todo comenzó cuando, como consecuencia de este fallecimiento, el equipo de Ni que fuéramos se vio obligado a modificar la escaleta del programa. De esta forma, los colaboradores no dudaron en recordar un gran número de anécdotas vividas con Jimmy Giménez-Arnau. Fue entonces cuando Kiko Matamoros, visiblemente afectado, reconoció que esta pérdida le había dejado completamente roto: «Me he quedado seco. Le tenía mucho cariño, he pasado grandes momentos con él, me he reído mucho con él. Recuerdo su época en la televisión gallega y que cobraba un programa en cajas de mariscos. Le mando un beso a Sandra y a su gente. Para mí es muy difícil seguir aquí hoy, es una putada». Tras las muestras de cariño por parte de los colaboradores de Ni que fuéramos, la viuda del escritor mandó un mensaje a Belén Esteban: «Muchas gracias. Se ha quedado sin ver el nuevo estadio del Madrid, pero bueno. Un beso y un abrazo».

Si hay algo que caracterizaba a Jimmy Giménez-Arnau era su gran afición por el Real Madrid. El club merengue era, indudablemente, una de sus grandes pasiones y una de las cuestiones que más le unía a Kiko Matamoros. El colaborador de Ni que fuéramos no tardó en compartir con sus compañeros y espectadores que estaba dispuesto a hacer realidad uno de los deseos del reconocido escritor.

«Si Sandra va a incinerar sus restos, yo sé que esto está prohibido, pero yo le voy a pedir a Sandra unas pocas cenizas y las voy a echar en el Santiago Bernabéu», comenzó diciendo el marido de Marta López Álamo. «Perdón, parezco un gilipollas, pero sé que él estaría encantado», aseguró Kiko Matamoros, visiblemente emocionado.

Esta confesión, inevitablemente, provocó que el resto de compañeros de Ni que fuéramos, como eran Belén Esteban, María Patiño, Lydia Lozano y Kiko Hernández, acabasen entre lágrimas. Y siendo honestos, no es para menos. Al fin y al cabo, han compartido muchísimas horas en platós de televisión con Jimmy Giménez-Arnau pero, sobre todo, vivencias que no olvidarán jamás. Para ellos, ha sido un compañero verdaderamente excepcional y, por tanto, su fallecimiento ha supuesto una durísima pérdida.