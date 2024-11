TVE: Broncano para tapar a Aldama

Me cuento entre los millones y millones de españoles que ha dejado de interesarse totalmente por lo que dice RTVE, salvo cuando emite algún acontecimiento deportivo, que para eso me cuento entre los contribuyentes que paga religiosamente. Sin embargo, el pasado viernes por la mañana me pasan muchos inputs respecto a lo perpetrado la noche anterior por distintos programas de TVE a propósito de una denuncia de Broncano contra Pablo Motos porque le ha birlado, al parecer, un invitado.

Cierto que TVE –ya sabemos quién corta y manda, ¡pues eso!– se vuelca en los programas 59″ (Globomedia, Tatxo Benet, independentista, protector de Pablo Iglesias) y en La Noche 24H, donde Fortes entrevista a su padre, en apoyo a la denuncia de la estrella de la casa que cuesta a los contribuyentes casi 30 millones de euros y hace más rico aún al productor independentista.

La curva de audiencias indica que El Hormiguero lideró la noche del jueves con un 15,5 por ciento del share y cerca de dos millones de espectadores. Una semana redonda para Motos mientras Broncano se hunde paulatinamente después de algún espejismo. Cuando de lo que se trata (por precio) es tapar lo que ocurre y olvidar que la «verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero», nada puede extrañar.

Condenar y despreciar al que ha denunciado por suprema corrupción a los jefes políticos de RTVE y utilizar a un cómico para intentar tapar la onda expansiva. Recuerdo que ese mismo medio pagado por el contribuyente se hartó de dar pábulo a José Luis Peñas, denunciante del vomitivo caso Gürtel. Las audiencias de RTVE son patéticas, salvo en los acontecimientos deportivos que cuestan un riñón y parte del otro al erario público. Después de seis años y medio de sanchismo ejerciente ya sabemos cómo baja el agua por esas alcantarillas…

Hicieron una apuesta brutal e inmerecida por Broncano (y otros) y no les sale. Lo más boyante son los saldos bancarios de los productores amigos cuyos números reales solo conoceremos en su integridad cuando desalojen las cómodas estancias en las que Sánchez les ha instalado.