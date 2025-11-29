Adiós a ‘Frankenstein’: esta comedia navideña le ha quitado el liderato de Netflix a Guillermo del Toro

Como propio de la líder del mercado del streaming, la «gran N roja» nos ha dejado este año productos tan virales como Las guerreras k-pop. Una cinta que se ha convertido en un hito histórico, al ser la película de habla inglesa más vista desde el 2007, cuando la marca lanzó su servicio online de contenidos. Pero entre todas las novedades del terminal, la más popular entre la crítica especializada, con una evidente proyección en el circuito final de premios, no es otra que la Frankenstein de Guillermo del Toro. Una versión de la obra homónima de Mary Shelley que desde hace varias semanas, ocupaba los primeros puestos en las tendencias de consumo de la major californiana. Ahora, la proximidad de las fiestas ha logrado opacar la figura del cineasta mexicano con otro «monstruo viral» en forma de comedia navideña original de Netflix. Nos referimos a El encanto del champán.

Estrenada el pasado 19 de noviembre, a este largometraje norteamericano no le ha hecho falta ni dos semanas para destronar a la presencia hierática del mito prometeico de del Toro. Porque aunque la producción protagonizada por Jacob Elordi y Oscar Isaac apareció por primera vez en el catálogo de la compañía hace casi un mes, los analistas y el algoritmo quizás esperaban un dominio más prolongado. Sin embargo, la criatura ha quedado relegada al tercer puesto del podio, detrás de El encanto del champán y de En sueños, última apuesta animada del estudio. Eso sí, cuando a finales de enero la correspondiente lista de nominadas en los Oscar se publique, la presencia de Frankenstein de volverá a recibir un empujón, cuyo impacto cerciorará nuevamente el indiscutible éxito popular de la adaptación. No obstante ¿de qué trata este nuevo fenómeno estacional que tiene a una estrella de DC como protagonista? ¿merece la pena ver la comedia navideña de moda o es otro producto caduco de triunfo momentáneo dentro de la empresa dirigida por Ted Sarandos?

‘El encanto del champán’: sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de El encanto del champán es la siguiente: «Sydney Price es una talentosa ejecutiva estadounidense que viaja a París para negociar la compara de Château Cassell, una prestigiosa bodega familiar francesa. A su llegada a Europa conoce a Henri, un desconocido con el que vive una noche de romance. ¿El problema? Él es el heredero e hijo del dueño del negocio al que debe convencer para la compra».

Bajo este conflicto, esta nueva comedia navideña original de Netflix cumple con todos los tropos funcionales del género. Un romance imposible y un conflicto laboral-sentimental enmarcado en el contexto familiar y positivo de las fiestas.

Entre los protagonistas destaca la estrella de la serie Titanes, Minka Kelly, quien da vida a Price y Tom Wozniczka, quien da vida a Henri Cassell. El resto del casting se configura con la presencia de Sean Amsing, Thibault de Montalembert, Astrid Whetnall, Flula Borg y Xavier Samuel.

La comedia navideña que vence a ‘Frankenstein’

Dirigida por Mark Steven Johnson, El encanto del champán acumula 20 millones de visualizaciones en una semana dentro del top 10. Cifras que posiblemente crezcan todavía más con el avance del incipiente mes de diciembre. La lista completa de la lista es la siguiente: