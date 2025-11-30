Cyber Monday, la última ola de descuentos que muchos esperan más que el Black Friday

El Cyber Monday es la oportunidad en la recta final de noviembre para quienes buscan comprar en internet con precios realmente bajos. Aunque nació como un día exclusivo para el comercio online, hoy funciona como el cierre natural de un mes entero de ofertas. Aun así, sigue teniendo personalidad propia, muchos esperan este lunes porque es cuando aparecen rebajas nuevas, más agresivas o más enfocadas a tecnología que las del propio Black Friday.

Qué comercios se apuntan al Cyber Monday

En España ya no hay prácticamente ninguna tienda online que deje pasar el Cyber Monday. Por ejemplo, Amazon reserva para este día parte de su inventario tecnológico, como auriculares, barras de sonido, smartwatches o pequeños electrodomésticos. Por tanto, es interesante que desde esta medianoche estés al tanto en tus comercios favoritos para pillar alguna oferta que te pueda salvar la Navidad.

Las tiendas asiáticas, especialmente AliExpress, aprovechan para activar códigos de descuento que se suman al precio rebajado, haciendo que este lunes sea uno de los momentos más fuertes de su calendario. Incluso las tiendas pequeñas y especializadas en moda, hogar, belleza o deporte lanzan campañas más específicas para captar a quienes prefieren comprar desde casa sin la sensación de avalancha típica del viernes.

Qué esperar de un Cyber Monday actual

Pese a que noviembre entero es ya una maratón de promociones, el Cyber Monday funciona como una especie de “segunda ronda”. Aparecen descuentos adicionales en artículos que no se agotaron el fin de semana, bajadas puntuales en dispositivos concretos y rebajas muy agresivas en tecnología de consumo. Para quien busca un portátil, un televisor, un robot aspirador, un smartphone o unos auriculares, este lunes suele traer oportunidades más interesantes que las del viernes, ya que se ajustan a las ventas reales y al stock disponible.

Otra ventaja es la tranquilidad. El Black Friday es un torbellino que mueve a millones de usuarios al mismo tiempo, mientras que el lunes la sensación es más calmada. El comprador compara con más paciencia, revisa historial de precios y decide sin tanta presión. Y eso ha hecho que el Cyber Monday conserve atractivo incluso en plena saturación de ofertas.

Cómo acertar sin caer en rebajas que no lo parecen

El mejor consejo para aprovechar el Cyber Monday sigue siendo revisar el precio habitual del producto. Herramientas de seguimiento de precios demuestran que, aunque la mayoría de rebajas son reales, algunas solo maquillan el coste original. Conviene comprobarlo y fijarse en detalles clave como la garantía, las devoluciones o los plazos de entrega, que pueden alargarse por la acumulación de pedidos.

También es útil tener clara la lista de lo que realmente necesitas. El Cyber Monday está lleno de ofertas rápidas y muy tentadoras, pero no todas merecen la pena. Centrarse en productos útiles, especialmente en tecnología para el día a día, ayuda a evitar compras impulsivas.

Cyber Monday frente al Black Friday

Aunque ambos eventos están ya muy unidos, las diferencias existen. El Black Friday concentra la mayor parte del ruido mediático y los descuentos más amplios, pero el Cyber Monday es el día de los ajustes finos, rebajas sorpresa, liquidación de stock, promociones específicas para tienda online y oportunidades que no aparecieron el viernes. En electrónica y gadgets suele ser incluso más interesante, porque muchas marcas reservan unidades limitadas para este lunes.

A pesar del Black Month y la sensación de que todo noviembre es una oferta continua, el Cyber Monday mantiene su peso. Es un final claro, una última oportunidad para comprar tecnología antes de Navidad y un día pensado para quienes prefieren comparar con calma. Y aunque cada año cambia la estrategia comercial, lo que no cambia es la expectación, todavía hay quienes esperan este lunes más que el propio Black Friday, sabiendo que ahí es donde están los verdaderos chollos.