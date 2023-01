Blue Monday: ideas para esquivarlo gracias a la tecnología

No solamente tenemos que ir lidiando con Black Friday o el Cyber Monday, para tener ahora que ocuparnos del día más triste del año, el Blue Monday. Es hoy precisamente, día 16 de enero de 2023, en el que la vorágine de todas las festividades navideñas han pasado, y vemos cómo el mes de enero va avanzando inexorablemente. Probablemente no te esté afectando demasiado, pero si así es, te proporcionamos una serie de ideas con las que puedes hacer más llevadero este día tan especial.

Ideas para superar el Blue Monday

Toma nota de todo lo que puedes hacer en este día tan triste para que los ánimos se vengan arriba y lo lleves lo mejor posible. ¡Acaba con el Blue Monday!

Haz ejercicio

Probablemente es una de las mejores cosas que puedes hacer, y quizás ya te hayas puesto en marcha. La tecnología te brinda muchísimas aplicaciones para iniciarte, desde Apple Fitness si eres un usuario de la marca californiana, aplicaciones que te paga por caminar, como puede ser Sweatcoin. Ahora es el momento de ponerte manos a la obra.

Plantea un cambio de estilo

Tampoco es mala idea poder ir materializando todos aquellos proyectos que has ido dejando atrás. Anímate, nunca es mal momento para hacerse el piercing tan atrevido que llevas tanto tiempo deseando o marcar tu piel con un tatuaje. Estas aplicaciones posibilitan ver cómo van a quedar antes de que eres un paso tan importante.

Rescata un juego en tu móvil

Seguro que le das mucho uso a tu teléfono, pero quizás hayas abandonado alguno de tus juegos favoritos. Nunca es mal momento para volver a rescatar aplicaciones como Angry Birds o este juego que funciona sin conexión a Internet, ideal para aquellos lugares en los que la cobertura es inexistente, como tu tan querido vagón de metro,

Cómprate algo que puedas pagar al instante

No, no se trata de ninguna locura después de las fiestas de Navidad. Puedes darte un pequeño capricho en este día tan especial. Seguro que hay multitud de cosas que puedes comprar y pagar al instante y que, además, no tienen un precio elevado. Nuestra recomendación es un altavoz inteligente que te haga compañía, o bien, cambiar de funda de móvil. Ahora puedes darte un pequeño capricho para un lunes que nunca apetece afrontar.

Como puedes ver, el Blue Monday no tiene porque ser una fecha fatídica. Anímate y piensa que después del lunes siempre llegará un viernes fantástico.