Tras la alegría de las fiestas y la alegría por la llegada del nuevo año, una nube de tristeza parece que llega a la vida de todos: es el Blue Monday , el día más triste del año. Siempre cae el tercer lunes de enero y se dice que se calculó en base a una ecuación, aunque el Blue Monday está más en el ámbito de la pseudociencia. Averigüemos juntos, cómo se produjo la celebración más triste de todo el año y de hecho, el origen del Blue Monday que nunca te contaron.

El origen del Blue Monday

Blue Monday o como lo podríamos traducir, Lunes Triste. En el idioma inglés, el azul suele asociarse con la tristeza de modo que para definir al lunes más triste de todo se tomó el nombre del color azul o en definitiva, el «blue».

La asociación del azul con la tristeza, sin embargo, tiene sus raíces en el siglo XIV: es 1385, de hecho, cuando el famoso poeta inglés Geoffrey Chaucer en » The Complaint of Mars » escribe: «Wyth teres blewe and with a wounded herte», que se puede traducir fácilmente del inglés como «con lágrimas azules y un corazón herido». A partir de aquí, el azul se asocia al llanto y, por tanto, también a la tristeza.

En 1785, la asociación se registró en A Classical Dictionary of the Vulgar Tongue de Francis Grose, un tomo destinado a registrar el habla de Londres y todas aquellas expresiones definidas como inadecuadas para el vocabulario publicado unos años antes por Johnson (1755).

En 1807 fue utilizado por Washington Irving como sinónimo de tristeza . En aquella ocasión se refería a los diablos azules que, desde la época isabelina, describían una presencia inquietante y amenazante.

¿Por qué el Blue Monday es el día más triste del año?

¿Per por qué el 16 de enero es Blue Monday? Aunque se dice que el Blue Monday se basa en una ecuación, en la que hay que tener en cuenta seis parámetros (es decir, pasar tiempo al aire libre, naturaleza, interacción social, recuerdos de infancia, recuerdos de las vacaciones, temperatura y las ganas de irse de vacaciones), la motivación por la que se define el tercer lunes de enero como el día más triste se basa simplemente en la conciencia de que las vacaciones de invierno ya han pasado y, por tanto, es necesario volver a la vida cotidiana.

Este resultado, por supuesto, parece muy obvio, pero la razón por la que se ideó la ecuación en cuestión la convierte en un verdadero golpe de genio publicitario, para promover la reserva de nuevas vacaciones. Averigüemos juntos cómo.

¿Cómo nació?

El primer Blue Monday se declaró en un comunicado de prensa de Sky Travel en 2005.

Cliff Arnall, un psicólogo de la Universidad de Cardiff , había sido quien lo había ideado, después de darse cuenta de que los clientes tendían a reservar viajes cuando se sentían más malhumorados.

Entonces, para poder combatir la tristeza, era necesario reservar un buen viaje. Intentar justificar científicamente la tristeza había sido un elemento fundamental para hacer más creíble en los compradores la necesidad de viajar y para promover los viajes.

Pero el Blue Monday sigue siendo una pseudociencia y la propia Universidad de Cardiff publicó en el diario The Guardian, que había seguido todo el caso, una nota de prensa en la que declaraba distanciarse de Cliff Arnall, quien había propuesto primero la ecuación.

En definitiva, el Blue Monday sigue siendo un ingenioso truco publicitario, disfrazado de verdad científica, que todavía hoy tienta a personas de todo el mundo: de hecho, hay muchos artículos que recomiendan actividades para darse un capricho y empezar de nuevo después de este día aciago. A pesar de esto, debemos recordar que, sin embargo, no existe un fundamento científico para que en este día nos sintamos tan tristes como se dice. De hecho basta con aprovechar el día del mejor modo que podamos y en el caso de que «bajón» darnos un capricho o sencillamente dedicarnos un tiempo exclusivo para nosotros haciendo algo que nos guste.