¡Estás perdiendo dinero!: así es la app que te paga por caminar

Seguro que no puedes imaginar que por hacer algo tan rutinario como caminar unas a conseguir dinero. Esto es lo que nos propone la app Sweatcoin, una de las aplicaciones similares a las demás que monitorizan pasos. Pero cuenta con una ventaja que la hace diferente, te paga por caminar y convertir ese dinero en recompensas para canjear por multitud de experiencias.

La app, disponible para iOS y Android, transforma tus pasos en una moneda virtual. A medida que vas acumulando monedas, puedes canjearlas en una serie de productos como material deportivo, experiencias, o bien, utilizarlas en iniciativas solidarias.

Son muchas las personas que se están animando a utilizar Sweatcoin, nunca el sudor del esfuerzo ha dado tanta recompensa (sweat es sudor en inglés). La app cuenta ya con más de 100 millones de usuarios activos, una cifra que no está nada mal, y va a seguir creciendo. Todo porque la moneda con la que opera, denominada Sweat, es una cripto que se acuña por los pasos que da el usuario. Esta cripto, que ya lleva casi 5 años en movimiento, es una más de las 8000 que hay actualmente en el mercado y, a decir verdad, su propuesta es bastante interesante. Sobre todo en una sociedad en la que la falta de actividad física causa muchos problemas de salud como la obesidad o la diabetes.

🎉100 million Sweatcoin users🎉

Mission accomplished?

We're just getting started💧 pic.twitter.com/5lcdRw4U2T

— Sweatcoin💧 (@Sweatcoin) June 9, 2022