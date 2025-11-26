Fue la niña más adorable de esta exitosa serie en los 2000 y ahora va a ser madre: así está ahora Ruth Naro

Ruth Naro, la actriz que dio vida a la entrañable niña de Ana y los 7, vuelve a ocupar titulares y lo hace por una noticia que ha llenado de alegría a sus seguidores: está a punto de convertirse en madre. Aquel rostro inocente que conquistó al público en los primeros años de los 2000 ha iniciado una nueva etapa vital junto a su marido, Miguel, con quien espera un niño. Su evolución a lo largo de los años ha despertado siempre curiosidad, especialmente porque formó parte de una de las series familiares más recordadas de la televisión española, y ahora, en plena madurez, comparte un momento dulce que contrasta con la época en la que millones de espectadores la veían crecer frente a la pantalla.

La actriz mantiene un perfil discreto, pero esta noticia ha servido para reencontrarla con el cariño del público que aún la recuerda como una de las niñas más queridas de aquella ficción. Nosotros conocemos todos los detalles y podemos adelantar algo: los fans se han quedado sin palabras.

El gran éxito de Ruth Naro

Si retrocedemos en el tiempo, Ana y los 7 se posiciona como una de esas ficciones que marcaron una generación completa de espectadores. La serie narraba la historia de Ana, interpretada por Ana Obregón, una joven bailarina que soñaba con triunfar en el mundo artístico, pero que por casualidades de la vida terminaba convirtiéndose en niñera. Su llegada a la casa de Fernando, un banquero viudo con siete hijos, funcionó como el inicio de una historia que mezclaba emociones familiares, situaciones cómicas y un trasfondo de superación personal que enganchó a la audiencia desde el primer capítulo.

La ficción alcanzó cifras espectaculares, con un 29,4% de share y más de cinco millones de espectadores, lo que convirtió a todos los niños del reparto en auténticos fenómenos mediáticos.

Dentro de ese elenco que se ganó el cariño del público estaban nombres como Juan Antonio Quintana, Roberto Álvarez, Claudia Molina, Aarón Guerrero, Noelia Ortega, Nerea García y los hermanos Gallego, además de Ruth Naro, cuyo personaje se mantuvo como uno de los más adorables y carismáticos. Con el paso del tiempo, y tras la finalización de la serie, la actriz comenzó a alejarse poco a poco de los focos, priorizando su formación, su vida personal y nuevos intereses profesionales. Ella misma explicó en una entrevista que «he tenido una etapa en la que me he distanciado bastante, por motivos de estudios, familia y demás pero estoy muy motivada para hacer cosas relacionadas con la interpretación», unas palabras que reflejan su deseo de mantener ese vínculo con el mundo artístico a pesar de haber tomado caminos diferentes durante años.

La evolución de Ruth Naro

El paso del tiempo no ha roto los lazos que se forjaron durante aquellos años de rodajes intensos y convivencia entre actores y equipo técnico. Como la propia Ruth contó, el elenco mantiene vivo un grupo de WhatsApp en el que siguen en contacto, compartiendo recuerdos y celebrando fechas especiales. «Sí, tenemos un grupo con gente del equipo técnico y los que estábamos delante de las cámaras. Hablamos de vez en cuando por ahí y nos felicitamos los cumpleaños y las Navidades», explicó, dejando claro que lo vivido en la serie generó una relación que trascendió la ficción. Este contacto continuo entre compañeros demuestra la huella emocional que Ana y los 7 dejó en quienes participaron en ella.

La actriz ha expresado en varias ocasiones su deseo de regresar al mundo de la interpretación, incluso insinuando que buena parte del elenco estaría dispuesto a reunirse en un proyecto conjunto si surgiera la oportunidad. «Yo hablo por mí, pero creo que también por gran parte del elenco, por no decir todos y estaríamos dispuestos», confesó en una entrevista, alimentando así las ilusiones de los seguidores de la serie que llevan años soñando con un posible reencuentro televisivo.

A pesar de que su trayectoria profesional tomó un rumbo diferente, esa vocación artística sigue latente en ella, como una parte de su vida que no ha quedado atrás del todo y que podría recuperar en cualquier momento.

La vida actual de Ruth Naro

Mientras tanto, Ruth ha continuado formándose y desarrollando su carrera en ámbitos relacionados con la imagen. Finalizó un grado medio de Laboratorio de Imagen y posteriormente cursó un grado superior en Imagen, Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen, una especialidad que la mantiene vinculada al entorno audiovisual desde otro lugar. Aun así, no renuncia al sueño de volver a actuar en un futuro. «Me encantaría volver. Ya fuera en una serie, publicidad…», confesó.

Ahora, en pleno embarazo y a punto de iniciar una de las etapas más especiales de su vida, la actriz combina ilusión personal, recuerdos profesionales y planes de futuro, demostrando que aquella niña que marcó a una generación ha crecido, ha madurado y se prepara para convertirse en madre sin olvidar jamás de dónde viene.