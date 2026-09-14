El Hospital Quirónsalud Valle del Henares supera la FASE 2D del Proyecto IHAN

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El Hospital Quirónsalud Valle del Henares comenzó el proceso para acreditarse como Hospital IHAN, es decir, adherido a la Iniciativa Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia. Esta distinción reconoce a los centros que demuestran el compromiso de iniciar, apoyar y aumentar la duración de la lactancia materna.

La Iniciativa Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN) fue puesta en marcha por UNICEF en 1992 para acreditar las maternidades que demostrasen buenas prácticas en la promoción de la lactancia materna.

Los hospitales que cuentan con acreditación IHAN han de cumplir con unos requisitos como que al menos el 75% de los recién nacidos realicen la primera toma de pecho en la primera hora de vida y un 75% de lactancia materna exclusiva al alta; informar a todas las embarazadas acerca de los beneficios y manejo de la lactancia materna; o fomentar grupos de apoyo a la lactancia natural. Asimismo, se comprometen a, cuando la situación clínica de madre e hijo lo permita, respetar las necesidades de madre e hijo y la creación del vínculo maternofilial o enseñar a preparar y administrar los biberones de manera segura a las madres que deciden no amamantar.

Informe de evaluación: superación de la Fase 2D

Para la evaluación de esta Fase, el evaluador ha valorado la documentación aportada por el Hospital y comprobado el cumplimiento o incumplimiento de requisitos esenciales en relación con cuatro áreas:

La política de alimentación infantil.

El Plan de avaluación de competencias y formación del personal.

El Plan de coordinación con Atención Primaria y los grupos de apoyo.

Las estadísticas de lactancia.

Evaluados estos ítems, el Comité Ejecutivo de la IHAN concluye su informe felicitando al Hospital por el excelente trabajo realizado, así como por su afán de superación y mejora continua, y animando a todos los profesionales del hospital a seguir trabajando en esta línea de calidad en la atención madre/hijo.

Una vez obtenida la acreditación en esta fase, el tiempo máximo permitido de permanencia en la misma es de 3 años, debiendo procederse a la acreditación de las fases posteriores (3D y 4D).