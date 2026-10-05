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Un arañazo o mordedura de un gato suele quedar como una anécdota, aunque, y la infección que causa puede convertirse en el origen del sistema nervioso, los ojos, el hígado y, en algunos casos, incluso el corazón. El caso clínico publicado en NEJM se refiere a la enfermedad por arañazo de gato, causada por la bacteria ‘Bartonella henselae’.

La mayoría de las personas se curan de la infección sin complicaciones, pero los expertos dicen que es importante conocer sus síntomas y saber cuándo es el momento de acudir a un médico, especialmente si hay fiebre persistente o ganglios linfáticos inflamados después del contacto con un gato.

La enfermedad por arañazo de gato es una zoonosis, es decir, una infección transmitida de animales a humanos. La transmisión suele ocurrir después de un arañazo, mordedura o cuando la saliva del animal entra en contacto con una herida. Aunque el cuadro clínico suele ser leve y autolimitado, a veces la infección evoluciona a formas mucho más complejas que requieren tratamiento específico.

Síntoma más común: ganglios inflamados

Muchos pacientes son tratados, y después de unos días del arañazo, aparece una pequeña lesión en la piel. Aproximadamente de una a tres semanas después, el signo más característico es la inflamación de los ganglios linfáticos cerca del sitio de la lesión. Los ganglios pueden crecer mucho y también pueden ir acompañados de fiebre, malestar general, fatiga, dolor de cabeza o pérdida de apetito.

Si la infección va más allá de los ganglios linfáticos, la bacteria puede propagarse a otras partes del cuerpo. Según recuerdan los autores del trabajo, las complicaciones pueden afectar a múltiples sistemas del organismo y entre las manifestaciones más relevantes, destacan:

Alteraciones del sistema nervioso, como encefalitis o convulsiones

Afectación ocular, con disminución de la visión o inflamación de la retina y del nervio óptico.

Lesiones en el hígado y el bazo.

Infecciones del hueso.

En los casos más graves, endocarditis, una infección de las válvulas cardíacas potencialmente mortal.

Estas formas complicadas pueden ser más comunes en personas inmunocomprometidas, aunque también pueden desarrollarse en individuos previamente sanos.

Diagnóstico que requiere sospecha

Uno de los principales problemas es que los síntomas pueden confundirse con otras infecciones o incluso con enfermedades tumorales cuando la inflamación ganglionar es muy llamativa.

Por ello, los médicos insisten en preguntar siempre por el contacto reciente con gatos cuando un paciente consulta por ganglios inflamados de causa desconocida.

El diagnóstico suele apoyarse en la historia clínica, la exploración física y pruebas complementarias, como análisis serológicos o técnicas de biología molecular capaces de detectar la bacteria.

En la mayoría de los casos, un tratamiento sintomático simple puede aliviar el dolor y la fiebre, ya que la enfermedad suele resolverse espontáneamente. Pero en casos con afectación neurológica, ocular, cardíaca o hepática, puede ser necesario administrar antibióticos por un período prolongado.

El tipo de complicaciones y la situación clínica de cada paciente decidirán el tratamiento. Asimismo, los expertos recuerdan que convivir con un gato no implica un riesgo elevado de desarrollar esta enfermedad. De hecho, millones de personas tienen gatos como mascota sin sufrir nunca esta infección.

Las recomendaciones para reducir el riesgo son sencillas:

Evitar juegos bruscos con los gatos, especialmente con cachorros.

Lavar inmediatamente con agua y jabón cualquier arañazo o mordedura.

Mantener un adecuado control de las pulgas, ya que desempeñan un papel importante en la transmisión de la bacteria entre los gatos.

Consultar con un profesional sanitario si, tras un arañazo, aparecen fiebre persistente, ganglios inflamados o síntomas fuera de lo habitual.

El mensaje de los especialistas es tranquilizador: la enfermedad por arañazo de gato suele ser leve, pero conocer sus manifestaciones permite identificar precozmente esos casos poco frecuentes en los que la infección puede extenderse y comprometer órganos tan importantes como el cerebro, los ojos o el corazón.