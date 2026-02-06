Fact checked

Durante décadas, uno de los mayores obstáculos en la búsqueda de una vacuna contra el VIH ha sido lograr que el sistema inmunitario responda con rapidez y eficacia frente a un virus experto en camuflarse y mutar. Así, un equipo de investigadores ha conseguido un avance que muchos consideran un punto de inflexión en la búsqueda de una vacuna eficaz contra el VIH: por primera vez, un inmunógeno experimental ha logrado activar defensas inmunitarias neutralizantes frente al virus con una sola dosis en primates no humanos, en apenas semanas.

El estudio, liderado por la científica española Amelia Escolano y publicado en Nature Immunology, describe el diseño de una proteína del virus modificada llamada WIN332, capaz de desencadenar anticuerpos que atacan una región especialmente vulnerable del VIH conocida como el epítopo V3-glycan. Se trata de un avance notable si se tiene en cuenta que, hasta ahora, generar este tipo de anticuerpos neutralizantes requería complejos esquemas de vacunación prolongados durante meses o incluso años.

Además de la aceleración temporal, el trabajo ha revelado que este inmunógeno puede activar dos clases distintas de anticuerpos neutralizantes, incluidos tipos que no dependen de la presencia de azúcares específicos en la proteína viral para unirse eficazmente al VIH.

La estrategia desarrollada por el equipo de Escolano se basa en un diseño racional de la vacuna: en lugar de forzar al sistema inmunitario a recorrer largos y tortuosos caminos de maduración, WIN332 está pensado para activar desde el inicio las defensas más prometedoras. Una segunda dosis, basada en un inmunógeno relacionado, refuerza y acelera la eficacia de esos anticuerpos, demostrando que la respuesta puede optimizarse con esquemas mucho más breves.

Un hallazgo inesperado

Más allá de la velocidad, el trabajo ha revelado un descubrimiento inesperado: una nueva clase de anticuerpos neutralizantes frente al VIH. Estos anticuerpos atacan una región especialmente vulnerable y muy conservada del virus, conocida como V3-glycan o V3 supersite, situada en la proteína de la envoltura del VIH, la principal herramienta del virus para entrar en las células.

Hasta ahora se conocía un tipo de anticuerpos dirigidos a esta zona que dependían de estructuras específicas del virus para actuar. El nuevo estudio identifica un segundo tipo, con un mecanismo distinto y potencialmente más fácil de guiar hacia una neutralización potente y amplia. WIN332 es el primer inmunógeno diseñado específicamente para activar esta nueva vía.

Vacunas más cortas, respuestas más directas

El trabajo introduce además un concepto que podría cambiar la forma de diseñar vacunas: la existencia de «linajes premium» de anticuerpos, capaces de alcanzar una alta eficacia con menos pasos de maduración. En otras palabras, el sistema inmunitario no siempre necesita procesos largos y complejos para llegar a soluciones eficaces; en algunos casos, puede hacerlo por rutas mucho más directas si se le da el estímulo adecuado.

Este enfoque no sólo resulta prometedor para el VIH. Los investigadores apuntan a que el mismo principio podría aplicarse a otros virus altamente variables, abriendo nuevas líneas de investigación en inmunología y vacunología.

Una trayectoria internacional

Al frente del estudio está Amelia Escolano, científica española formada en Bioquímica y con una destacada carrera internacional. Tras completar su etapa postdoctoral en la Universidad Rockefeller de Nueva York, uno de los grandes referentes mundiales en inmunología, dirige actualmente su propio grupo de investigación en el Wistar Institute de Filadelfia. Su trabajo se centra en el diseño racional de vacunas y en estrategias de inmunización secuencial para inducir anticuerpos neutralizantes frente al VIH.

Los anticuerpos inducidos por WIN332 en macacos presentan una notable similitud con anticuerpos humanos aislados de personas infectadas por el virus, lo que refuerza la relevancia del hallazgo. El siguiente paso será trasladar esta estrategia a ensayos clínicos en humanos, un proceso que dependerá de la financiación necesaria para producir el inmunógeno bajo estándares clínicos.