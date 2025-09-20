Descubren cómo el VIH facilita la tuberculosis y cómo frenarlo

Fact checked

Un equipo de investigación dirigido por el Centre national de la recherche scientifique (CNRS) de Francia presenta en un estudio nuevas evidencias sobre la sinergia entre el VIH y la tuberculosis, que allanan el camino para el desarrollo de estrategias terapéuticas innovadoras, según se recoge en PLOS Pathogens.

Cabe tener en cuenta que incluso cuando reciben un tratamiento antirretroviral eficaz, las personas VIH positivas tienen entre 15 y 30 veces más probabilidades de contraer tuberculosis que las personas no infectadas por el VIH. A este respecto, el estudio destaca el papel clave que desempeña Tat 2, una proteína viral secretada por las células infectadas por el VIH, en este fenómeno de hipervulnerabilidad.

Estudios realizados en células humanas y larvas de pez cebra revelaron que esta proteína bloquea el mecanismo de defensa celular conocido como autofagia, promoviendo así la supervivencia y la multiplicación de la bacteria responsable de la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, en las células diana.

Aunque la proteína Tat sigue siendo difícil de atacar en la actualidad, según este trabajo se podrían desarrollar tratamientos dirigidos a restaurar el mecanismo de autofagia para proteger mejor a los pacientes.

Avances en la vacunación contra el VIH

En paralelo, se están desarrollando vacunas contra el VIH que podrían mejorar la prevención de esta infección. Un ejemplo destacado es la vacuna MTBVAC, desarrollada en España por el investigador Carlos Martín y la empresa Biofabri. Esta vacuna se encuentra actualmente en la fase 3 de ensayos clínicos en recién nacidos en África subsahariana, con el objetivo de demostrar una eficacia un 50% superior a la vacuna BCG actualmente utilizada.

Además, se están llevando a cabo ensayos en adultos en fase 2b. Se espera que los resultados finales estén disponibles en 2028, con una posible comercialización en 2029.

Otras terapias

Terapias experimentales

Inmunoterapia y vacunas terapéuticas: buscan entrenar al sistema inmunitario para atacar las células infectadas y mantener el virus bajo control. Ejemplos: vacunas como HTI (fase II) y terapias con anticuerpos broadly neutralizing (bNAbs).

Edición genética: técnicas tipo CRISPR se están probando para eliminar el ADN viral integrado en células humanas, pero todavía están en fase preclínica o muy inicial.

‘Shock and kill’ o ‘kick and kill’

Estrategia experimental que consiste en activar virus latentes en células reservorio y luego eliminarlas con terapia antiviral o inmunitaria.

Todavía en investigación: los ensayos clínicos muestran resultados prometedores pero parciales.