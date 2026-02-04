Fact checked

A menudo ignoramos lo que nuestro cuerpo intenta decirnos en el gesto más cotidiano del día: ir al baño. Sin embargo, la ciencia es clara. El color de la orina no es sólo una curiosidad biológica, sino un «semáforo» que indica el estado real de nuestra salud interna.

Según los últimos estudios y expertos en longevidad, observar el tono de este residuo puede ser la diferencia entre detectar un fallo orgánico a tiempo o permitir que una enfermedad avance silenciosamente.

La hidratación no lo es todo: el mapa de colores de tu salud

No todos los amarillos son iguales. Según los expertos, el color ideal debe ser un amarillo pálido o paja. Si tu orina es prácticamente transparente, podrías estar pecando de sobrehidratación, lo que diluye los electrolitos necesarios para el funcionamiento del corazón y el cerebro.

Sin embargo, el problema real surge cuando el tono se oscurece. Un color ámbar o miel es el grito de auxilio de tus riñones pidiendo agua de forma inmediata. Pero hay señales más críticas: si el tono tiende a ser anaranjado, el problema podría no estar en la falta de líquidos, sino en un mal funcionamiento del hígado o de los conductos biliares.

¿Cuándo deberías preocuparte de verdad?

El experto en longevidad destaca que ciertos colores son alertas rojas que no admiten espera. Una orina de color rosado o rojizo, siempre que no hayas comido alimentos como remolacha o arándanos, puede indicar la presencia de sangre, síntoma vinculado a infecciones de orina, cálculos renales o incluso patologías más severas.

Por otro lado, la orina espumosa o turbia suele ser un indicador de un exceso de proteínas, lo que sugiere que los riñones no están filtrando correctamente. Mantener el cuerpo «limpio» y joven requiere una vigilancia constante de estos detalles que, aunque parezcan menores, definen nuestra esperanza de vida.