Se prevé un aumento de casos de cáncer oral en España

Se estima que el número de cánceres diagnosticados en España en 2026 alcanzará los 301.884 casos, según afirma Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), lo que supone un ligero incremento con respecto al año 2025. Así lo publica la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) en su informe Cifras del Cáncer en España 2026.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra el 4 de febrero, el Consejo General de Dentistas hace hincapié en las cifras de afectados por cáncer oral y en la mortalidad que conlleva esta enfermedad.

En 2024, el número de fallecimientos por tumores malignos de labio, cavidad bucal y faringe fue de 2.544, frente a los 2.469 del año anterior. En cuanto a la estimación de nuevos casos de cáncer oral para 2026, la cifra asciende a 8.203, mientras que en 2024 fue de 7.603 casos.

El presidente del Consejo General de Dentistas, Dr. Óscar Castro, destaca que el consumo de tabaco, alcohol y el virus del papiloma humano (VPH), son los principales factores de riesgo del cáncer oral. “Alrededor del 75% de los pacientes diagnosticados a partir de los 50 años han sido fumadores. El tabaco y el alcohol actúan de forma sinérgica, es decir, que las personas que fuman y beben tienen un riesgo 15 veces mayor de desarrollar cáncer oral”.

No hay que olvidar también el efecto nocivo de los cigarrillos electrónicos o vapeadores. Según la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), se han encontrado sustancias cancerígenas en los líquidos y vapor de los cigarrillos electrónicos, y no solo pueden dañar la salud de las personas que lo consumen, también a las que están expuestas a estos aerosoles.

Además, existen otros factores de riesgo, como una mala alimentación, las prótesis dentales mal ajustadas que provocan heridas, y la exposición excesiva y sin protección a la radiación ultravioleta.

El Dr. Castro recuerda a la población que el dentista es el primer aliado contra el cáncer oral. “No solo jugamos un papel clave en el diagnóstico de la enfermedad, sino durante todo el tratamiento oncológico”, asegura, y añade que es esencial acudir a una revisión anual o siempre que se perciba alguna anomalía en la cavidad oral que no se cura en 15 días: “Detectar la enfermedad a tiempo cambia por completo el futuro del paciente, pues la tasa de supervivencia puede superar el 90%”.

Asimismo, el tratamiento contra el cáncer puede conllevar efectos secundarios como mucositis (inflamación y ulceración de la mucosa bucal), xerostomía (sequedad oral), infecciones orales y alteraciones en la estructura del esmalte y las encías. Para minimizar estos efectos, se recomienda una evaluación odontológica previa al inicio del tratamiento oncológico y un seguimiento continuo durante el mismo: “Mantener una buena salud oral permite que el paciente disfrute de una mejor calidad de vida”, asegura el Dr. Castro.