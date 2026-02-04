Fact checked

El número de cánceres diagnosticados en España durante 2026 alcanzará los 301.884 casos, lo que supone un ligero aumento del 2% frente a los 296.103 previstos para el año pasado y la primera vez que la estimación supera los 300.000 casos, según se desprende del informe Las cifras del cáncer en España 2026, elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).

La SEOM ha advertido que los casos de cáncer se están incrementando entre los adultos jóvenes, aquella población entre los 20 y 49 años. Según las estimaciones, en 2026 se diagnosticarán más de 8.000 cánceres en adultos jóvenes en España, unos 3.400 en hombres y unos 4.800 en mujeres. El cáncer de mama representará el 20,5% de los casos y el de tiroides un 13,4%.

Entre los tumores que más están creciendo en esta población destacan los de colon, mama, páncreas, estómago, testículo o endometrio. Los oncólogos han señalado que entre los factores asociados a este incremento están el estilo de vida, la obesidad, el sedentarismo, las disfunciones de la microbiota, el uso excesivo de antibióticos y, empieza a despuntar, la exposición a tóxicos ambientales.

Para 2050, la SEOM estima que el total de casos de cáncer supere los 350.000 en España. Javier de Castro ha resaltado que esto no debe verse desde la «alarma», pero que sí se debe hacer hincapié en la importancia de adoptar medidas preventivas, como evitar la exposición a tóxicos conocidos y seguir hábitos de vida saludables, incluyendo la práctica de actividad física y una dieta saludable.

A su vez, ha destacado el papel de los diagnósticos precoces y su impacto en una evolución favorable de la enfermedad, por lo que ha insistido en la adherencia a los cribados de cáncer disponibles, que en la actualidad son para cáncer de mama, cérvix y colon. Junto a esto, ha apostado por incorporar toda la innovación que existe.

La SEOM ha reivindicado durante el acto, celebrado en el Instituto Cervantes, su objetivo de conseguir cambiar el significado de la palabra cáncer para terminar con su asociación con la muerte y destacar la evolución de las últimas décadas, desde el desarrollo de la quimioterapia hasta la consolidación de las terapias dirigidas y la inmunoterapia. En este sentido, Javier de Castro ha resaltado que la oncología es «paradigma y punta de lanza» de cómo hacer medicina del siglo XXI.

Casos más frecuentes

Los cánceres que se diagnosticarán con más frecuencia en España este año son los de colon y recto, con 44.132 nuevos casos; mama, 38.318; pulmón, 34.908; próstata, 34.833; y vejiga urinaria, 23.929, en línea con los datos de 2025. Muy por detrás se encuentran los linfomas no hodgkinianos, con 12.201; el cáncer de páncreas, 10.405; el cáncer de riñón, 9.165; el melanoma maligno cutáneo, 8.074; los cánceres de cavidad oral y faringe, 8.203; y los cánceres de cuerpo uterino, 7.759; estómago, 7.595, e hígado, 6.852.