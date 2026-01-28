Fact checked

En 2026, España registrará 301.884 nuevos casos de cáncer, un aumento del 1,95 % respecto a 2025, según el informe Las cifras del cáncer en España 2026 de la SEOM y REDECAN. El documento se presentó en el marco del Día Mundial del Cáncer, coincidiendo con el 50º aniversario de la SEOM, cuyo presidente, Javier de Castro, destacó los avances en oncología y aspiró a que en los próximos 50 años se pueda hablar de «curación completa».

La SEOM ha presentado el documento este miércoles en el marco del Día Mundial del Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, con un acto que también ha servido para celebrar el 50 aniversario de la sociedad científica. El presidente de SEOM, Javier de Castro, ha reflexionado sobre la evolución de la oncología en estos 50 años.

El informe Las Cifras del Cáncer ofrece los últimos datos disponibles sobre incidencia, prevalencia y supervivencia en cáncer en España, y la comparación con países del entorno, a partir de datos de REDECAN, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Global Cancer Observatory de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los cánceres que se diagnosticarán con más frecuencia en España este año son los de colon y recto (44.132 nuevos casos), mama (38.318), pulmón (34.908), próstata (34.833) y vejiga urinaria (23.929). Muy por detrás se encuentran los linfomas no hodgkinianos (12.201), el cáncer de páncreas (10.405), el cáncer de riñón (9.165), el melanoma maligno cutáneo (8.074), los cánceres de cavidad oral y faringe (8.203), y los cánceres de cuerpo uterino (7.759), estómago (7.595) e hígado (6.852).