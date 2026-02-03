Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Un estudio en el que han participado investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD, UAM), en colaboración con un equipo multinacional dirigido desde el Karolinska Institutet de Estocolmo, presenta estimaciones del rango esperable para cada edad de la tasa de filtrado glomerular (eGFR), que es la principal medida de función renal, conjuntamente con una calculadora para conocer el nivel de la función renal.

Esta herramienta permite estimar el percentil de la función renal en el que se encuentra una persona en comparación con otras de su misma edad, y detectar posibles casos de enfermedad renal crónica (ERC), es decir, antes de alcanzar un filtrado glomerular de 60 ml/min/1.73 m2. «La nueva calculadora del percentil de función renal permitirá identificar personas con mayor riesgo de ERC, que podrían beneficiarse de una medición de la albuminuria», explica el Dr. Alberto Ortiz Arduan, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y uno de los investigadores del trabajo, recientemente publicado en la revista científica Kidney International.

La ERC es un proceso que avanza con la edad, por lo que conocer si nuestra función renal es inferior a la esperada según nuestra edad permite identificar posibles causas y reevaluar nuestros hábitos de vida saludable. La identificación, por tanto, de la tasa de filtrado glomerular contribuye a la detección precoz y prevención de la enfermedad renal crónica. «Tanto la OMS como las Naciones Unidas subrayaron en 2025 que no es suficiente con sustituir la función renal mediante diálisis o trasplante cuando los riñones fallan por completo: es fundamental actuar antes, tratar precozmente o, mejor aún, prevenir la ERC», explica.

La enfermedad renal crónica

La enfermedad renal crónica es una pérdida de función renal (filtrado glomerular por debajo de 60 ml/min/1.73 m2) o presencia de daño renal (albúmina en orina, albuminuria mayor de 30 mg/g) que dura más de tres meses y tiene consecuencias negativas para la salud. Uno de esos efectos es la pérdida progresiva de la función renal hasta llegar al fallo renal, que requiere de diálisis o trasplante para mantener la vida. También provoca envejecimiento biológico acelerado debido a la pérdida de funciones gerosupresoras (de anti-envejecimiento) de los riñones, que se manifiesta fundamentalmente en envejecimiento del sistema cardiovascular.

Para el Dr. Ortiz, es fundamental que todas las personas mayores de 60 años conozcan su función renal y albuminuria, ya que existen terapias que permiten tratar la ERC de manera precoz, ralentizar la pérdida de la función renal y proteger el sistema cardiovascular. «Idealmente hay que empezar el tratamiento cuando la albuminuria es alta, antes de que se haya perdido de forma irreversible la función renal. Comenzar en ese momento puede evitar la diálisis o retrasarla hasta tres décadas», expresa el nefrólogo.

Programa PreveRenal

Alineados con los objetivos de prevención y tratamiento temprano de la ERC de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Fundación Jiménez Díaz y los otros tres hospitales de Quirónsalud integrados en la red pública madrileña (Sermas) -los hospitales universitarios Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba-, pusieron en marcha el año pasado el programa PreveRenal, que ofrece la medida de albuminuria a personas entre 50 y 69 años, para el diagnóstico temprano de la ERC.

Se trata de un programa de screening oportunista dirigido a población general para realizar la determinación de la albuminuria a partir de una muestra de orina, lo que permite detectar precozmente la ERC en una etapa en la que las medidas habituales de función renal son todavía normales, pero los riñones ya están perdiendo la capacidad de producir la proteína anti-envejecimiento Klotho, poniendo en marcha el proceso de envejecimiento biológico acelerado de esta patología.