ISP-XR, empresa española especializada en servicios de planificación quirúrgica avanzada, ha finalizado uno de los estudios clínicos más amplios realizados en España en este ámbito, en colaboración con el Hospital Universitario La Paz. El análisis, basado en 308 intervenciones quirúrgicas consecutivas, muestra resultados clínicos relevantes en términos de reducción de tiempos, complicaciones, rehospitalizaciones y uso de recursos hospitalarios.

Los resultados del estudio han sido aceptados para publicación este mes de enero en la revista científica internacional revisada por pares Journal of Clinical Medicine (MDPI), lo que supone un hito relevante para ISP-XR y refuerza la solidez científica y clínica de su modelo.

Un nuevo estándar en planificación quirúrgica avanzada

El estudio analiza los resultados asociados a un flujo de trabajo integrado y desarrollado por ISP-XR que combina modelado 3D a partir de imagen médica (TAC/RM), planificación CAD, fabricación aditiva de biomodelos y guías quirúrgicas personalizadas, y validación inmersiva mediante tecnologías de realidad extendida (XR).

Este enfoque permite que el equipo quirúrgico llegue al quirófano con un plan consensuado, validado previamente y adaptado a la anatomía específica de cada paciente, reduciendo la incertidumbre y aumentando la precisión en intervenciones complejas.

«La planificación quirúrgica avanzada permite preparar la intervención antes de entrar en el quirófano mediante el uso de imágenes médicas, modelos tridimensionales y entornos colaborativos de validación. En cirugías complejas —como cirugía ortopédica oncológica, cirugía oncológica, cirugía ortopédica y traumatología o cirugía maxilofacial, en los que se requiere una resección precisa y donde cada milímetro cuenta y posteriormente en una reconstrucción hecha a la medida de la resección diseñada— este enfoque previo reduce incertidumbre y mejora la precisión», explica el CEO de la compañía española ISP-XR y Rayo-seco Systems, Jorge Magaña.

El modelo desarrollado por ISP-XR va un paso más allá al constituir una infraestructura quirúrgica colaborativa sin precedentes en la práctica clínica actual, que permite que distintos perfiles clínicos y técnicos participen de forma simultánea y en tiempo real en la planificación y validación del procedimiento. A través de tecnologías de realidad aumentada y realidad extendida (XR), destaca Jorge Magaña, los profesionales pueden compartir el mismo modelo anatómico, revisar la planificación e incluso visualizar la perspectiva del cirujano desde sus gafas, independientemente de su ubicación.

2De este modo, la planificación deja de ser un proceso aislado y se convierte en un acto clínico colaborativo, consensuado antes de la intervención, que mejora la coordinación del equipo, la seguridad del paciente y la reproducibilidad del procedimiento» indica Magaña.

Beneficios

Mayor precisión quirúrgica, gracias al uso de guías de corte y biomodelos personalizados.

Mejor coordinación del equipo médico, que valida el abordaje antes de la cirugía.

Mejor comunicación con el paciente, que puede comprender el procedimiento mediante modelos 3D o realidad aumentada, reduciendo ansiedad y mejorando la confianza.

Márgenes tumorales: precisión donde más importa

Según el Dr. Eduardo Ortiz-Cruz jefe de la Sección de Cirugía Ortopédica Oncológica del Hospital Universitario La Paz, «en cirugía oncológica, uno de los grandes retos es extirpar el tumor asegurando márgenes de seguridad adecuados. Las guías de corte personalizadas nos permiten trasladar al quirófano la planificación digital con mayor consistencia, favoreciendo resecciones más precisas, reproducibles y consensuadas por todo el equipo».

«Por lo tanto, los cirujanos debemos en ocasiones incorporar avances tecnológicos con el objetivo de conseguir la resección quirúrgica con margen oncológico adecuado y preservar la mayor cantidad de tejido normal posible, para favorecer la función, sin poner en riesgo el margen oncológico correcto», destaca el Dr. Ortiz-Cruz.

Resultados clínicos observados en el estudio (308 casos)

El estudio retrospectivo realizado en el Hospital Universitario La Paz muestra mejoras relevantes frente a procedimientos convencionales:

Reducción del tiempo quirúrgico: 18–22%

Rehospitalización a 30 días: del 9,1% al 4,3%

Reducción de la estancia hospitalaria: 23,5%

Disminución de complicaciones postoperatorias: 17%

Reducción de la pérdida de sangre intraoperatoria: 12–30%

Validación XR (NavigatorPro XR): tiempo reducido a más de la mitad

Percepción clínica: el 92% de los cirujanos reportó mejor comprensión anatómica 3D y mayor confianza intraoperatoria

Evidencia científica y visión de futuro

Actualmente, ISP-XR opera a nivel nacional colaborando con hospitales públicos en distintas comunidades autónomas y con grupos hospitalarios privados, con un crecimiento basado en equidad y acceso a tecnología avanzada, contribuyendo a reducir la brecha tecnológica entre centros.

De cara a los próximos meses, ISP-XR inicia una nueva etapa de consolidación y crecimiento. «Nuestro objetivo inmediato es ampliar la evidencia clínica mediante estudios multicéntricos y prospectivos, mientras escalamos el servicio en España manteniendo los más altos estándares de trazabilidad, calidad y cumplimiento normativo y, en paralelo, estamos preparando la expansión internacional a través de alianzas estratégicas con hospitales en mercados prioritarios», concluye Jorge Magaña.