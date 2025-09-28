Fact checked

Con el regreso a la rutina, muchas personas buscan recuperar el equilibrio después de un verano lleno de planes, comidas improvisadas y horarios cambiantes. Tras semanas de calor, helados, refrescos y tapas o raciones al aire libre, es normal sentir cierta pesadez o falta de energía.

Ahora, con el inicio del curso y la vuelta al trabajo, es un buen momento para retomar hábitos saludables, empezando por el desayuno y los tentempiés de media mañana. Ana Cristina Pérez Urdaneta, dietista-nutricionista especializada en Nutrición Comunitaria y miembro Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, propone algunas ideas sencillas y nutritivas para desayunar bien, hidratarse correctamente y mantener la vitalidad durante las jornadas de este mes de septiembre y del otoño que llega, añadiendo productos de temporada, sin renunciar al sabor ni a la practicidad.

En esta entrevista, Pérez Urdaneta insiste en que no se trata de hacer dietas estrictas ni de eliminar alimentos, sino de planificar con antelación y elegir opciones equilibradas que se adapten al ritmo diario. «Lo importante es que el desayuno y la media mañana sean sostenibles, apetecibles y fáciles de preparar para que se conviertan en hábitos duraderos», subraya la dietista-nutricionista.

PREGUNTA.- ¿Qué tipo de pan se recomienda priorizar para un desayuno equilibrado?

RESPUESTA.- Las recomendaciones basadas en la evidencia científica defienden priorizar cereales integrales frente a los refinados. Por tanto, el pan integral sería una buena opción porque aporta fibra, ayuda a regular el tránsito intestinal y estabiliza la glucemia.

P.- ¿Qué alimentos son una fuente de proteínas de alto valor biológico adecuada para el desayuno de este mes de ‘vuelta al cole’?

R.- Algunos ejemplos de proteína de alto valor biológico pueden ser: huevos -hasta 4 por semana-; lácteos naturales sin azúcar añadido; queso fresco o requesón; pescado azul como el salmón… Estas opciones favorecen la masa muscular, la saciedad y la concentración.

P.- ¿Qué fruta de final del verano/principio de otoño es ideal para un desayuno de 10?

R.- En septiembre y principios de otoño destacan: higos, uvas y peras. Todas estas frutas son ricas en antioxidantes, fibra y vitaminas. Hay que tener en cuenta que siempre es preferible tomar la pieza de fruta entera antes que en forma de zumos.

P.- ¿Cuál sería una combinación completa de desayuno para este mes de septiembre?

R.- Un ejemplo de desayuno completo para este mes podría ser:

– Tostada integral con aguacate y huevo.

– Fruta fresca de temporada.

– Yogur natural o bebida vegetal sin azúcares añadidos.

– Infusión o café sin azúcar.

Esta combinación cumple con las recomendaciones de combinar cereales integrales, proteína de calidad, grasas saludables, fruta y bebida hidratante.

P.- ¿Y en otoño/invierno?

R.- Para los meses más fríos, conviene apostar por opciones más reconfortantes:

– Gachas (papillas) o tortitas de avena con fruta y frutos secos.

– Cremas de verduras acompañadas de pan integral.

– Tostadas con queso fresco, tomate u hortalizas cocidas, aceite de oliva.

Todas estas opciones siguen respetando los principios de equilibrio nutricional y se adaptan a la temporada.

P.- ¿Y a media mañana, después del desayuno, qué opción sana y rápida es adecuada?

R.- Una media mañana ligera y rápida puede estar compuesta por una infusión o agua con rodajas de cítricos, un puñado de frutos secos naturales, y una pieza de fruta fresca, por ejemplo. Esto aporta energía, evita picos de hambre y mantiene la hidratación.

P.- El mensaje clave de septiembre…

R.- El ‘inicio de curso’ tras las vacaciones veraniegas es la excusa perfecta para reconectar con hábitos saludables. Desayunar bien no es solo un placer:

– Activa el metabolismo.

– Mejora la concentración.

– Protege la salud a largo plazo.

– Marca la diferencia en nuestro rendimiento diario, con mayor energía y ánimo.