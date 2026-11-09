Ensalada de otoño: receta fácil, fresca y de temporada

Cuando bajan las temperaturas y los mercados se llenan de colores ocres, la forma de entender los platos frescos cambia por completo. Ya no buscamos la urgencia veraniega del tomate desatado, sino combinaciones que usen el producto de temporada con texturas crujientes y contrastes cálidos. Una buena ensalada en esta época del año no es un plato triste de hoja marchita, sino el equilibrio perfecto entre la tierra y la frutería otoñal.

Ingredientes de la ensalada de otoño

El secreto de este plato reside en elegir elementos que aporten textura y un dulzor natural que contraste con los matices amargos de algunas hojas verdes. Partimos de una base vegetal limpia y crujiente, donde resulta ideal replicar la frescura de una clásica ensalada de lechuga y manzana mezclada con brotes tiernos. A esa base le sumamos la textura firme que aporta una buena ensalada de apio y manzana, cortando los tallos muy finos para que no resulten fibrosos al paladar.

Para intensificar el perfil verde y ligeramente picante, incorporar una ensalada de rúcula y manzana aporta carácter y contrarresta el dulzor de la fruta. No podemos olvidar la grasa noble y el contraste láctico que caracteriza a una buena ensalada de frutos secos y queso de cabra, empleando nueces o avellanas tostadas junto a rulo de cabra ligeramente atemperado.

Cómo preparar la ensalada de otoño paso a paso

Comienza lavando minuciosamente las hojas verdes y sécalas con esmero usando un centrifugador; el agua residual arruina cualquier emulsión posterior y aguza el plato de forma indeseada. Corta la manzana en juliana fina o en dados pequeños, rociándola inmediatamente con unas gotas de zumo de limón para evitar que la oxidación arruine su aspecto visual. Talla el apio en medias lunas tras retirar los hilos más duros de la superficie. Dispón la cama de hojas en una fuente amplia y reparte por encima la fruta y los vegetales laminados. Desmiga el queso de cabra con los dedos y distribuye los frutos secos previamente tostados en una sartén sin aceite para despertar sus aceites esenciales.

Aliños que le van bien

El condimento debe unir las piezas sin enmascarar el sabor del producto fresco. Una vinagreta clásica de aceite de oliva virgen extra, vinagre de manzana y un toque de miel de bosque equilibra la acidez de la rúcula y el amargor del apio. Si buscas un perfil más redondo, emulsiónala con una cucharadita de mostaza antigua; aporta una textura ligeramente cremosa y un fondo especiado que casa de maravilla con el queso de cabra y las nueces.

Variantes y con qué acompañarla

Esta receta admite tantas variaciones como dicte la nevera. Si tienes calabaza asada del día anterior, añade unos dados templados para redondear el carácter estacional. Funciona de maravilla como antesala de carnes blancas al horno o pescados grasos como el salmón, aportando la ligereza necesaria para equilibrar una comida contundente sin renunciar al sabor profundo de los meses fríos.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: 285 kcal totales aprox.

Tipo de cocina: Mediterránea de temporada

Tipo de comida: Entrante o plato principal ligero