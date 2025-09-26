No vamos a parar de publicar sentencias hasta que se te caiga la cara de vergüenza

Decíamos ayer que la reprobada ministra de Igualdad, Ana Redondo, cometió una osadía cuando, en un rapto de chulería fruto de su estado de nervios, se atrevió a negar la existencia de sentencias absolutorias al no poder probar las mujeres víctimas de maltrato que sus agresores habían quebrantado la orden de alejamiento por problemas técnicos en las pulseras y la migración de datos. Redondo pidió a gritos que le mostraran las sentencias y OKDIARIO, en su afán por cumplir el deseo de la ministra, ha decidido enseñárselas, de una en una -son unas cuantas-, para que vaya tomando nota de sus mentiras.

La primera que publicamos era un auto de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, fechado el 7 de mayo de 2025, que confirmaba el sobreseimiento provisional de unas diligencias por quebrantamiento de medida cautelar debido exclusivamente a fallos técnicos del sistema Cometa. El caso, originado en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alcalá de Henares, demuestra cómo los problemas técnicos han impedido perseguir supuestos delitos. «De las diligencias de investigación practicadas no se extrae la posible comisión del delito objeto de la denuncia» debido a «ciertas incidencias técnicas en el protocolo de actuación del sistema de seguimiento por medios telemáticos». El tribunal especificó que se trataba de «escasa batería o problemas de cobertura» que generaron falsas alarmas.

Hoy toca la segunda sentencia y advertimos de que no hay dos sin tres, de modo que Ana Redondo se puede ir preparando. La Sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la absolución de un hombre cubano de 37 años por quebrantamiento de medida cautelar tras constatar la pérdida de los datos de la pulsera que gestiona el centro Cometa. La sentencia respalda unánimemente la valoración de primera instancia que absolvió al procesado tras verificar la imposibilidad material de determinar la intencionalidad de las múltiples incidencias registradas. Y hay muchas más, ministra. Dicho esto para que no te coja por sorpresa.