CyL: más nueces que ruido

La mayor parte de los lectores de este semanal Palo Alto conocen mi procedencia castellana, mi modesta y templada pertenencia a una tierra tan histórica como sufrida, siempre con la mirada puesta en la realidad del territorio más extenso de todas las regiones de la Unión Europea.

He escrito en numerosas ocasiones que la Castilla y León actual nada tiene que ver con aquellos relatos tan magistralmente escritos por el mejor autor literario del siglo, Miguel Delibes. Esta no es la Castilla «envuelta en andrajos que desprecia cuanto ignora…» de aquel enorme poeta sevillano, Antonio Machado, que fue acogido en esta tierra y terminó enamorándose de ella.

Lo anterior enlaza directamente con la realidad actual castellanoleonesa. Hoy, CyL está a la cabeza en una materia tan decisiva como la EDUCACIÓN, la clave de todo. Hoy, CyL es una comunidad donde llegan grandes inversiones para crear empresas pequeñas, medianas y grandes. Por lo tanto, se crea empleo, que no es algo precisamente baladí. Su actual presidente goza del apoyo de una mayoría de ciudadanos de la comunidad y ha ofrecido un pacto a la sociedad para estar en su conjunto entre los tres territorios a la cabeza de España. Ha demostrado saber huir del «ruido», de la bronca, esto es, no querer saber nada de todo aquello que hace estéril y melancólica a la política.

Dentro de poco, los castellanoleoneses tendrán una nueva oportunidad de demostrar si quieren apuntarse al ruido o las nueces. En esta tierra, el nogal es un árbol que permanece perenne desde hace muchos siglos, adornando nuestros inabarcables campos.