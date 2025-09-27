Dónde cenar en Madrid: 5 restaurantes para cenar en la capital

Madrid ofrece una variedad gastronómica difícil de igualar. Desde pizzerías napolitanas hasta espacios que recrean la esencia mediterránea de Italia, con sabores japoneses y especialidades marineras. Para quienes buscan dónde cenar en Madrid, esta es una selección de espacios únicos con identidad propia que podrían gustarte.

Quadrato

Quadarato Pizzería es un local que ha sabido hacerse un hueco gracias a su propuesta original: la pizza flambeada. Este local, con un trato cercano y un ambiente relajado, se ha convertido en una referencia para quienes buscan una cena distinta en el sur de la capital.

Su horario se adapta tanto a comidas como a cenas, mientras que de martes a jueves abre únicamente por la noche. Los lunes permanece cerrado, lo que lo convierte en un punto de encuentro ideal para los fines de semana.

Horario:

Lunes – jueves: 20:00 h – 23:00 h

Viernes a domingo: 13:00 h – 16:00 h y 20:00 h – 23:00 h

Ubicación: Paseo Delicias, 113

Dolce Positano

En pleno Paseo Pintor Rosales, Dolce Positano es mucho más que un restaurante. Su diseño reproduce el ambiente de la ciudad italiana de Positano con frescura mediterránea y con una decoración previamente pensada con sus murales pintados a mano. La idea es que cada cliente se sienta como en casa.

La carta, elaborada por chefs que reinterpretan la tradición culinaria de la Costa d’Amalfi, incluye platos que combinan autenticidad y modernidad.

Con un amplio rango de horario (se puede revisar en su web oficial que te dejo aquí), Dolce Positano se presenta como una de las mejores opciones para quienes desean disfrutar de una cena mediterránea en un ambiente acogedor.

Ubicación: Paseo Pintor Rosales, 52.

Bel Mondo

Ubicado en el famoso barrio de Salamanca, este restaurante italiano, decorado como un palacio veraniego a orillas del Lago di Garda combina espacios íntimos con salones vibrantes y una terraza llena de encanto romántico.

La cocina rinde homenaje a la tradición italiana con pasta fresca, antipasti caseros y pizzas napolitanas de masa madre fermentada. Entre sus especialidades destacan, por ejemplo, la burrata de Andria o las linguine alla vongole con un toque español. La experiencia combina el sabor clásico con propuestas innovadoras, en un ambiente alegre y acogedor que resulta perfecto tanto para parejas como para grupos.

Horario:

Lunes – jueves: 13:00 h – 16:00 h y 19:30 h – 23:00 h

Sábado y domingo: 12:45 h – 16:30 h y 19:30 h – 23:30 h

Izumo:

La opción japonesa llega con Izumo, una franquicia que apuesta por la cocina más reconocida del mundo. Su propuesta combina pescados, mariscos, carnes, arroz y verduras, con la posibilidad de adaptar el menú a veganos, vegetarianos y carnívoros.

Este restaurante ofrece tanto menús diarios como un completo buffet disponible en horario de mediodía y cena, lo que lo convierte en un lugar versátil para quienes buscan variedad y sabor en los distintos puntos de la calidad.

Horario:

Lunes – Domingo: 12:00 h -16:30 h y de 20:00 h – 24:00 h.

El Barril de Goya

El Barril de Goya, un restaurante clásico que ha sabido actualizar sus espacios para mantener la esencia de la cocina marinera en un entorno moderno y acogedor. Con un servicio reconocido por su calidez y atención al detalle, el restaurante se especializa en pescados frescos y mariscos de primera calidad.

Entre sus platos más destacados están los arroces marineros y el jamón de bellota cortado al momento, convirtiéndose así en un referente de la cocina tradicional española.

Horario:

Lunes – Sábado: 12:30 h – 16:30 h y de 20:00 h – 24:30 h

Domingos por la noche: cerrado.

Ubicación: Calle Goya, 86

Esta selección de restaurantes es perfecta para satisfacer a los amantes de la pizza flambeada hasta quienes buscan mariscos de calidad, los que tengan antojo de una cena japonesa o la frescura mediterránea. Cenar en Madrid deja de ser una pregunta sin respuesta gracias a propuestas que combinan autenticidad, innovación y un servicio que convierte cada visita en una buena experiencia.

Si quieres conocer más restaurantes para comer en Madrid, te dejo aquí una selección de restaurantes con menús diarios por menos de 20€.