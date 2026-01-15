La joya oculta escondida a media hora del centro de Madrid: un palacio mudéjar que es un tesoro arquitectónico

El Palacio Laredo, ubicado en Alcalá de Henares, a sólo media hora de Madrid, es uno de los edificios más característicos de la localidad. Construido entre los años 1880 y 1884, el palacio pasó por varios propietarios: Carlos Lardet y Bovet, Vicente Villazón Fernández y los hermanos de Luque y Ángel Aguiar. Tras un periodo de abandono, en 1988 fue restaurado y cedido a la Universidad de Alcalá, que lo utiliza como sede del Centro Internacional de Estudios Históricos Cisneros y del Museo Cisneriano.

Desde el punto de vista arquitectónico, combina los estilos gótico y mudéjar, con elementos neomudéjares en su uso del ladrillo. En el exterior, destaca la decoración del ladrillo y la torre del reloj a modo de minarete, rematada con una cúpula de cerámica vidriada blanca y verde. En el interior del palacio, cada sala tiene su propia decoración, como la Sala Árabe con azulejos que evocan a la Alhambra o el Salón del Alfarje con artesonado.

📍Palacete de Laredo, Alcalá de Henares . De los lugares que más me asombraron sin duda en mi pasada visita a Alcalá de Henares fue este Palecete, que dicho sea de paso, no tenía en planes visitar. 🏰El Palacio Laredo, de estilo neogótico y mudejar, fue construido a finales del siglo XIX por el arquitecto y alcalde de Alcalá, Manuel José Laredo y Ordoño. 🕑Del edificio, destaca la torre del reloj a modo de minarete, rematada con una cúpula a base de escamas de cerámica vidriada en colores verde y blanco. 👑La palma se la lleva el salón de Reyes, con pinturas al fresco en sus muros, obra del propio Laredo, representado a distintos monarcas de la corona de Castilla desde Alfonso X hasta Carlos V, así como el Arzobispo Pedro Tenorio. ✨En la actualidad el edificio es sede del Centro Internacional de Estudios Históricos Cisneros y un pequeño Museo Cisneriano, en el que el visitante podrá ver, entre otras piezas, un ejemplar completo de la Biblia Políglota Complutense. La entrada cuesta el módico precio de 1€💸

El Palacio Laredo es la obra más característica y personal del pintor, decorador, restaurador, escenógrafo y Alcalde de Alcalá Manuel José de Laredo (1842-1896). Del edificio, destaca la torre del reloj a modo de minarete, rematada con una cúpula de escamas de cerámica vidriada en colores verde y blanco.

El salón de Reyes alberga pinturas al fresco del propio Laredo, representando monarcas de la corona de Castilla y el Arzobispo Pedro Tenorio. Actualmente, el edificio alberga el Centro Internacional de Estudios Históricos Cisneros y un pequeño Museo Cisneriano, donde se exhibe, entre otras piezas, un ejemplar completo de la Biblia Políglota Complutense.

Visita

El Palacio Laredo se encuentra cerrado temporalmente. Anteriormente, las visitas guiadas al interior tenían lugar los fines de semana y festivos a las 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 16:30, 17:30, 18:30 y 19:30 horas.

«Se encuentra en el paseo de la Estación, separado del centro, pero a pocos minutos de la estación de Renfe. El Palacete de Laredo quizá sea el mejor edificio histórico de Alcalá de Henares. Es del siglo XIX y está muy bien conservado tanto en el exterior como en el interior, lógicamente algo reformado, pero con todo su explendor a la vista. Tiene dos plantas y algunas de las dependencias están cerradas. Fue concebido para uso residencial y la decoración es muy recargada en alguna de las habitaciones.

Nos costó un euro la entrada», ésta es la opinión de quien ha tenido la oportunidad de visitar el Palacio Laredo.

Patrimonio de la Humanidad

El día 2 de diciembre de 1998, la UNESCO declaró a la Universidad y recinto histórico de la Ciudad de Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad. El primero de los valores reconocidos por la UNESCO es la condición de Alcalá de Henares como primera ciudad universitaria planificada en la Edad Moderna.

Fundada por el cardenal Jiménez de Cisneros a principios del siglo XVI, Alcalá de Henares fue la primera ciudad universitaria planificada del mundo. Fue el ejemplo de la Civitas Dei (Ciudad de Dios), comunidad urbana ideal que los misioneros españoles trasplantaron a América, y sirvió de modelo a toda una serie de universidades en Europa y otras partes del mundo.

«En 2018 celebramos el XX aniversario de la inclusión de Alcalá en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, un reconocimiento al valor excepcional de nuestra ciudad y al compromiso de preservarla para las futuras generaciones. Este logro no fue casual, sino fruto del esfuerzo de vecinos y autoridades que, pese a cierres, guerras y adversidades, lucharon por recuperar la esencia de Alcalá. La candidatura, elaborada conjuntamente por la Universidad, el Ayuntamiento y apoyada por la sociedad civil, permitió que Alcalá fuera reconocida internacionalmente. Hoy ponemos a disposición de todos el expediente original para mantener vivo aquel espíritu del patrimonio», comentó Javier Rodríguez, en aquel entonces el alcalde de Alcalá de Henares.