¿Es rentable comprar todos los números de Lotería de Navidad para ganar el Gordo?

La Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados en España. Cada año, millones de personas participan en este sorteo que de alguna manera, entendemos como «pistoletazo de salida» a nuestra Navidad y está claro que la esperanza de llevarnos el famoso «Gordo» es algo que todos tenemos en mente mientras compramos nuestros décimos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si sería rentable comprar todos los números de Lotería de Navidad disponibles para asegurarte el premio? Aunque a primera vista puede parecer una estrategia infalible, hay varios factores a tener en cuenta antes de lanzarse a esta empresa millonaria.

Para empezar, la Lotería de Navidad emite un total de 100.000 números, desde el 00000 hasta el 99999. Cada número se divide en series, y cada serie tiene diez décimos. Esto significa que adquirir todos los décimos en una sola serie supone una inversión astronómica. Sin embargo, el análisis de los premios y los impuestos asociados nos revela que esta estrategia no es tan sencilla ni tan rentable como parece. A continuación analizaremos cuánto costaría comprar todos los números, cuánto podrías recuperar en premios y qué factores hacen que esta idea, aunque curiosa, sea poco factible en términos económicos. Prepárate para descubrir si comprar todos los números de la Lotería de Navidad para intentar «asegurarte el Gordo» es realmente una inversión o un simple sueño.

Comprar todos los números de la lotería de Navidad para ganar el Gordo

Hay una teoría que corre por la red que dice que la manera de ganar el Gordo de Navidad consiste en comprar un número de cada. Es decir, si los tenemos todos, es imposible que no nos toque. A priori parece una buena idea, pero si tenemos en cuenta lo que nos vamos a llevar, pedir un crédito o invertir los ahorros de una vida para comprar Lotería de Navidad, quizás no sea una buena idea.

No sólo por el desembolso económico, sino por las consecuencias de este gesto que puede parecer el más adecuado. A no ser que tengas mucho dinero y quieras ser el ganador de la lotería de Navidad, una vez en la vida, por capricho, no lo hagas. La brillante idea de comprar todos los décimos, sí, inevitablemente te convertirá en ganador, alguno de tus números será el ganador, pero no serás millonario dado en lo que vas a acabar gastando y también, los impuestos que se te van a aplicar.

¿Cuánto costaría comprar todos los números de la Lotería de Navidad?

Ya te hemos avanzado que aunque compres todos los números de la Lotería de Navidad y te toque el Gordo, no significa que resulte algo rentable si tenemos en cuenta todo lo que vas a gastar. Recuerda que la Lotería de Navidad emite 100.000 números en cada serie, y cada décimo tiene un precio de 20 euros. Por lo tanto, el coste de una serie completa asciende a 2 millones de euros (100.000 x 20 €).

Pero no termina ahí. La lotería generalmente emite varias series del mismo número. Por ejemplo, en 2024, se emiten 180 series, lo que significa que comprar todas las series sería imposible para un solo comprador, además de requerir una inversión inimaginable. Sin embargo, si nos limitamos a una sola serie, ya estamos hablando de un gasto significativo.

Pero ¿cuánto ganaríamos? Teniendo en cuenta que como mínimo vas a gastarte esos dos millones de euros al comprar un décimo de cada serie podrías hacer cuentas de todo lo que vas a ganar y lo cierto es que sumados los premios apenas superarías el millón de euros.

‘El Gordo’: 400.000 euros – 72.000 euros de impuestos = 328.000 euros

Segundo premio: 125.000 euros – 17.000 euros de impuestos = 108.000 euros

Tercer premio: 50.000 euros – 2.000 euros de impuestos = 48.000 euros

Cuarto premio: 2×20.000 euros = 40.000 euros

Quinto premio: 8×6.000 euros = 48.000 euros

Pedrea: 1.794×100 euros = 179.400 euros

Aproximaciones ‘El Gordo’: 2×2.000 euros = 4.000 euros

Aproximaciones segundo premio: 2×1.250 euros = 2.500 euros

Aproximaciones tercer premio: 2×960 euros = 1.920 euros

Centenas ‘El Gordo’: 99×100 euros = 9.900 euros

Centenas segundo premio: 99×100 euros = 9.900 euros

Centenas tercer premio: 99×100 euros = 9.900 euros

Centenas cuartos premios: 198×100 euros = 19.800 euros

Dos últimas cifras ‘El Gordo’: 99×100 euros = 9.900 euros

Dos últimas cifras segundo premio: 99×100 euros = 9.900 euros

Dos últimas cifras tercer premio: 99×100 euros = 9.900 euros

Reintegros: 9.999×20 euros = 199.980 euros

TOTAL = 1.039.000 euros

El impacto de los impuestos sobre los premios

Como puedes ver además, los premios que superen cierta cantidad están sujetos a tributación. En concreto, y desde 2013, los premios de lotería superiores a 40.000 euros tienen un 20% de impuestos. De este modo, si comprases todos los números de una serie, los impuestos reducirían considerablemente tus ganancias y como hemos visto, apenas superarías el millón de euros en ganancias teniendo en cuenta que hasta el tercer premio tendrías que restar impuestos.

Como puedes ver, aunque te asegures de ganar el Gordo y una parte importante de los premios secundarios, la inversión inicial supera con creces los beneficios que obtendrás. Entre el coste total de los décimos, los impuestos aplicables y el porcentaje de premios que no logran cubrir la inversión, la estrategia no tiene sentido financiero.

Además, existen otros inconvenientes logísticos. Comprar 100.000 décimos implica un enorme esfuerzo en gestión y almacenamiento. Sin olvidar que necesitarías asegurarte de que nadie más compre parte de los décimos de tu serie, lo cual es prácticamente imposible en un sorteo tan popular como la Lotería de Navidad.