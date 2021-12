A pesar de que los agraciados con un premio de la Lotería de Navidad suelen ir a cobrarlo rápidamente, existen otros rezagados que, o bien no se han enterado que han sido premiados o bien que esperan a que pase la tormenta para ir a cobrar su décimo. Ahora bien, ¿hasta cuándo se puede cobrar un premio de la Lotería de Navidad? ¿Existe una fecha límite? Los décimos de la Lotería de Navidad, al igual que ocurre con otros sorteos de Apuestas y Loterías del Estado, caducan. Pero, ¿cuánto tiempo tenemos para cobrar este premio?

Este año, la Lotería de Navidad repartirá más de 2.400 millones de euros en premios, siendo el Gordo el más deseado de todos ya que repartirá 4.000.000 euros en cada serie, es decir, 400.000 euros al décimo. No obstante, todos los premios son bien recibidos, especialmente si no te olvidas de cobrarlos.

Esta es la fecha límite para cobrar la Lotería de Navidad

El día 22 de marzo de 2022 será el último día para cobrar un décimo de la Lotería de Navidad 2021, sea el premio que sea. Es decir, tendrás tres meses desde la realización del sorteo de Navidad para poder reclamar el dinero que te ha tocado en el décimo. Después de esa fecha, será más difícil cobrarlo. Recuerda que, además, debes llevar el décimo en perfecto estado, es decir, ni roto, ni mojado ni deteriorado. Se deben leer los números con claridad y estar en buenas condiciones para que resulte válido.

¿Esto quiere decir que después del 22 de marzo no se podrá cobrar la Lotería de Navidad? A pesar de que no es imposible cobrarlo después de esa fecha, sí que será más difícil ya que se deberá realizar una reclamación ante el juzgado y esperar a la sentencia. Eso sí, en este caso será necesario que no hayan pasado más de cinco años desde la realización del sorteo. Sí han pasado es posible que te quedes sin el premio.

En caso de que el premio no se cobre, será la Agencia Tributaria la que se quede con él. En el año 2018, por ejemplo, Hacienda recaudó aproximadamente 50 millones por este motivo, es decir, porque algunas personas en los últimos sorteos no recogieron su premio.

Normalmente son premios muy pequeños que, o bien se olvidan o bien ni lo sabían.

¿Dónde cobrar mi premio de la Lotería de Navidad?

A la hora de ir a cobrar un premio de la Lotería de Navidad es importante saber dónde hay que acudir, y la clave está en el dinero que haya tocado en el décimo. Siempre que sean menos de 2.500 euros podrás acudir directamente a la administración de Lotería ya que allí podrán darte esa cantidad de dinero sin problema.

No obstante, si la cifra es superior, tendrás que acudir a una entidad bancaria concertada para poder recibir el premio. También existe la opción de acudir a una delegación territorial de Loterías y Apuestas del Estado, donde tendrás que presentar tanto el décimo con el DNI, al igual que en el resto de opciones.

Sea como sea, ¡no te olvides de cobrar tu décimo si resulta premiado! Este año podrás hacerlo hasta el 22 de marzo.