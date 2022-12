¿Dónde ha caído el 5.490, el premio Gordo de la Lotería de Navidad 2022?

El Gordo, el primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, ha sido el 5.490 y ha caído en Torrevieja y Jávea (Alicante); Roquetas de Mar y San Agustín (Almería), Moreda de Aller (Asturias); Hoyo de Pinares (Ávila); Barberá del Vallés, Hospitalet de Llobregat, Rubí y Sant Vicenç de Castellet (Barcelona); Miajadas (Cáceres); Jerez de la Frontera (Cádiz), Castellón de la Plana (Castellón); Ciudad Real; Noria y La Coruña (La Coruña); Playa de Aro (Gerona); Almuñécar y Granada (Granada); Azcoitia (Guipúzcoa); Gibraleón (Huelva); Benasque (Huesca); Los Villares (Jaén); Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife, Telde, Tamaraceite, Antigua (Las Palmas) Columbrianos (León); Fonsagrada (Lugo); Las Rozas, San Lorenzo del Escorial, Colmenar Viejo y Madrid capital (Madrid); Villanueva del Trabuco, Torremolinos y Málaga (Málaga); Arenal (Mallorca); San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Murcia (Murcia); Cordobilla y Pamplona (Navarra); Porriño, Poyo y Vigo (Pontevedra) Castilleja de la Cuesta y Sevilla (Sevilla); Soria; Callao Salvaje, La Guancha y Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife); Alacuás, Alfafar, Manises, Tavernes y Valencia (Valencia); Arroyo de la Encomienda y Valladolid (Valladolid); y Bilbao (Vizcaya).

El premio Gordo de la Lotería de Navidad reparte 4.000.000 de euros al billete, es decir, 400.000 euros al décimo. Cabe recordar que, en este caso, Hacienda se lleva 72.000 euros, por lo que el afortunado recibe 328.000 limpios. Esta cuenta resulta de restar al premio 40.000 euros, que es la cantidad exenta de tributar y aplicar el 20% a los 360.000 restantes.

Cómo cobrar el Gordo de la Lotería de Navidad

A la hora de cobrar los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, se distingue entre los premios inferiores a 2.000 euros y los superiores a esta cuantía. El cobro de los primeros, los inferiores a 2.000 euros, se puede realizar desde las 18:00 horas de este jueves, 22 de diciembre, en cualquier administración; mientras que los premios mayores de 2.000 euros, se tienen que cobrar en bancos autorizados a partir del 23 de diciembre.

En caso de que el ganador valide el décimo o el boleto premiado en una administración de loterías, tendrá que presentar el resguardo o el décimo de la Lotería de Navidad para solicitar su premio en el banco.

En cambio, si la apuesta se valida a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado o en una de las aplicaciones oficiales, tendrás que presentar la siguiente documentación: la información requerida al completar el proceso de verificación documental de identidad, la información adicional a través del formulario de conocimiento adicional del jugador y la confirmación de la cuenta bancaria con su titularidad.

Los bancos en los que se puede cobrar son los siguientes: Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, Bankia, BBVA, Caixa Bank, Cajamar, Caja Sur BBK, Ibercaja Banco, Kutxabank y Unicaja Banco. Cabe destacar que las entidades mencionadas no te podrán nada por realizar este tipo de gestiones.

La fecha límite para cobrar el dinero de la Lotería de Navidad es el 22 de marzo de 2023. ¿Esto quiere decir que después del 22 de marzo no se podrá cobrar la Lotería de Navidad? A pesar de que no es imposible cobrarlo después de esa fecha, sí que será más difícil ya que se deberá realizar una reclamación ante el juzgado y esperar a la sentencia. Eso sí, en este caso será necesario que no hayan pasado más de cinco años desde la ceblebración del sorteo.

El Gordo o primer premio no es el único que toca en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. A continuación, te detallamos todos los premios que se reparten el 22 de diciembre y la cuantía de cada uno: