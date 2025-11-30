Las autoridades lanzan un comunicado importante a los hermanos que comparten décimos de Lotería de Navidad

El hábito de que seres queridos compren y gestionen un décimo conjunto de Lotería de Navidad es una práctica muy extendida en España. Sin embargo, esa costumbre implica una serie de obligaciones documentales y fiscales que las autoridades han vuelto a recordar mediante distintos portales locales. El objetivo es evitar conflictos en el momento del cobro del premio.

El aviso también subraya que el décimo es un documento al portador, condición que determina quién puede reclamar el premio. A pesar de la percepción generalizada de que un acuerdo familiar o de amistad es suficiente, los organismos competentes explican que la falta de constancia escrita puede complicar la acreditación de la participación compartida.

Recomendaciones para los que comparten décimos de Lotería de Navidad

Tal como recuerdan las autoridades en el portal de una lotería de Bilbao, cuando hermanos u otros seres queridos como parejas o amigos participan conjuntamente en la adquisición de un décimo de Lotería de Navidad, la prueba documental adquiere una importancia determinante.

Se insiste en que el décimo pertenece legalmente a quien lo posee físicamente, de modo que cualquier reparto debe quedar reflejado antes del sorteo. Las recomendaciones divulgadas se ajustan a criterios administrativos y se inspiran en las pautas empleadas habitualmente por organizaciones de consumidores.

Entre las opciones sugeridas, la constancia por escrito mediante fotocopia firmada es la más estable. Por ejemplo, si uno de los hermanos conserva el décimo, debe entregar copias del boleto que incluyan: nombre y DNI del depositario, datos completos del número (serie y fracción), importe jugado por cada hermano y fecha del sorteo.

Este soporte, al ser físico, dificulta su manipulación y goza de aceptación en procesos de identificación bancaria.

Métodos válidos para documentar la participación en un décimo

Existen tres vías consideradas válidas para dejar constancia formal de la participación compartida en un décimo de Lotería de Navidad. Cada una requiere cumplir requisitos concretos y mantener evidencias comprobables:

Fotocopia firmada del décimo: es el método con mayor grado de seguridad documental. El depositario realiza copias del billete original y las firma indicando sus datos personales. En cada copia se reflejan los nombres y DNI de todos los hermanos participantes, la aportación económica de cada uno y los detalles del décimo.

es el método con mayor grado de seguridad documental. El depositario realiza copias del billete original y las firma indicando sus datos personales. En cada copia se reflejan los nombres y DNI de todos los hermanos participantes, la aportación económica de cada uno y los detalles del décimo. Imagen enviada por medios digitales: enviar una foto del décimo vía correo electrónico o aplicaciones de mensajería puede ser válido, siempre que incluya información completa. Las autoridades recuerdan que estos archivos pueden impugnarse por sospecha de manipulación; por ello recomiendan conservar todo el historial y las capturas de pantalla original.

enviar una foto del décimo vía correo electrónico o aplicaciones de mensajería puede ser válido, siempre que incluya información completa. Las autoridades recuerdan que estos archivos pueden impugnarse por sospecha de manipulación; por ello recomiendan conservar todo el historial y las capturas de pantalla original. Documento de participación compartida: en situaciones donde la aportación es elevada, o cuando interviene un grupo numeroso de hermanos, la formalización mediante contrato resulta útil. En él figuran los datos completos de los participantes, el porcentaje asignado a cada persona, el detalle del décimo y las firmas correspondientes.

¿Cómo un amigo o familiar debe cobrar un décimo compartido de Lotería de Navidad?

El proceso de cobro es una de las cuestiones principales a tener en cuenta. En premios superiores a 2.000 euros, es obligatorio que todos los familiares o amigos participantes se identifiquen en la entidad bancaria encargada del pago, presentando la documentación que acredite la participación compartida. La entidad registrará la proporción de cada uno antes de abonar el importe.

Los bancos pueden aplicar dos modalidades: ingreso total en la cuenta del depositario (tras aplicar la retención correspondiente) o reparto directo entre las cuentas de cada participante según su porcentaje.

Las autoridades advierten que no se debe cobrar el premio a través de una sola persona sin identificar previamente a los demás hermanos. Hacerlo podría interpretarse como donación encubierta, lo que generaría obligaciones fiscales en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

En cuanto a la retención fiscal, se mantiene el límite exento por décimo y la aplicación del porcentaje sobre el exceso. Este mecanismo no varía por el hecho de que exista un reparto entre hermanos, ya que la retención se calcula sobre el importe total del décimo premiado.

Pautas ante pérdida, robo o desacuerdo entre personas que comparten un décimo

El comunicado también recuerda los procedimientos en casos de extravío o sospecha de sustracción del décimo de Lotería de Navidad. Ante esta situación, se debe presentar una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, detallando número, serie, fracción y circunstancias del incidente.

Posteriormente, se ha de notificar a Loterías y Apuestas del Estado para solicitar la paralización del pago hasta que la autoridad judicial determine la titularidad.

Así, cuando haya participación compartida entre seres queridos, la existencia de fotocopias firmadas o imágenes con datos completos adquiere un papel relevante como evidencia. La falta de prueba documental puede dificultar la reclamación o generar discrepancias que deberán resolverse por vía judicial.