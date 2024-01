94974, el primer premio de la Lotería del Niño 2024, está muy repartido

La Lotería del Niño es el primer sorteo extraordinario del año que se celebra en España y viene cargado de premios para tratar de repartir suerte entre aquellos que no obtuvieron ni un euro en la Lotería de Navidad. Como cada año, el día 6 de enero es muy especial para España porque no sólo se celebra la llegada de los Reyes Magos, sino que también tiene lugar este sorteo extraordinario que viene cargado de premios.

Este año, el primer premio de la Lotería del Niño 2024 ha recaído en el número 94974. Ha ido a parar a Murcia y Alicante.

El primer premio es el mayor que se reparte en este sorteo extraordinario y está dotado con un total de 200.000 euros al décimo o lo que es lo mismo, dos millones de euros por serie.

El Sorteo Extraordinario de Lotería del Niño, que pone fin a las fiestas de Navidad, reparte un total de 700 millones de euros dando una nueva oportunidad a todos aquellos que no tuvieron suerte en la Lotería de Navidad que se celebra cada 22 de diciembre.

El sorteo, que ha comenzado a las 12:00 horas y que se celebra en el salón de actos de Lotería y Apuestas del Estado, se celebra mediante el sistema de bombos múltiples de modo que los niños de San Ildefonso sacan cinco bolas numeradas de cinco bombos para conformar la cifra de cinco dígitos que resulta ganadora con el primer premio.

Cuánto se queda Hacienda

Todos los premios de lotería que superen los 40.000 euros están obligados a tributar un 20% ante Hacienda de modo que si eres uno de los afortunados a los que les ha tocado el primer premio en la Lotería del Niño, debes saber que no te vas a llevar el premio íntegro.

El primer premio de este sorteo son 200.000 euros pero la retención de Hacienda sólo se aplica sobre 160.000 euros (200.000 euros menos 40.000). A esta resta hay que aplicarle el 20% de la tributación de la Agencia Tributaria por lo que el ganador recibiría un premio de 168.000 euros.

En el caso de los premios compartidos, esto es exactamente igual y los ganadores tendrán el mismo gravamen. Si bien, las entidades bancarias autorizadas por Apuestas y Loterías del Estado entregarán el premio libre de impuestos.

Lo que es importante si has compartido un décimo que resulta ganador, es que todos los ganadores se identifiquen porque si no Hacienda puede considerar que una persona está haciendo una donación a otra y le aplicará el impuesto de donaciones.

Comprobar la Lotería del Niño

Si no has tenido suerte y no te has llevado el primer premio de la Lotería del Niño, todavía puedes revisar tus décimos porque este sorteo extraordinario reparte una gran cantidad de premios.

Para revisar si tus décimos tienen premio, tan sólo tendrás que visitar nuestro comprobador de Lotería del Niño e introducir tu número y la cantidad jugada. Automáticamente la herramienta te dirá si tu décimo está premiado y cuánto dinero te has llevado.

Los premios de la Lotería del Niño