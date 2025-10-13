Trump se reúne con Zelenski el viernes: la esperanza de paz llega a Ucrania tras el alto el fuego en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el viernes 17 de octubre con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para un almuerzo de trabajo, según ha informado un funcionario de la Casa Blanca este lunes 13 de octubre. La reunión se ha confirmado después de que Zelenski felicitase a Donald Trump por haber alcanzado la paz en la Franja de Gaza.

Los dos líderes hablaron por el teléfono el pasado sábado 11 de octubre y el domingo 12 de octubre. Zelenski le pidió durante las conversaciones telefónicas el envío de más armas fabricadas en EEUU para hacer frente a los ataques rusos.

La noticia del almuerzo se produce después de que Zelenski calificara el lunes el alto el fuego «extraordinario» en la Franja de Gaza como un motivo de esperanza de que Donald Trump pueda ahora mediar también para poner fin a la invasión rusa en su país.

«Cuando se logra la paz en una parte del mundo, trae más esperanza de paz en otras regiones», ha destacado el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski en sus redes sociales. «Si se ha logrado un alto el fuego y la paz en Oriente Medio, el liderazgo y la determinación de los actores globales ciertamente pueden funcionar también para nosotros, en Ucrania», ha explicado Zelenski.

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, dando inicio al mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Rusia ha rechazado múltiples llamados a un alto el fuego y ha planteado exigencias contundentes, básicamente pidiendo que Kiev capitule a cambio de la paz.

El líder estadounidense se ha mostrado cada vez más frustrado con Putin en las últimas semanas, y recientemente declaró que veía posible que Ucrania recuperara cada centímetro del territorio ocupado por Rusia.

Actualmente, el ejército ruso controla alrededor de una quinta parte de Ucrania, incluida la península de Crimea, que capturó y anexó en 2014.

El canciller alemán, Friedrich Merz, también instó a Trump a aprovechar el impulso logrado al mediar en el alto el fuego entre Israel y Hamás para avanzar en los esfuerzos de paz en Ucrania.