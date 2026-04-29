«Se acabó míster Buen Tipo»: Trump publica una imagen suya armado que recuerda a un Rambo trajeado

Donald Trump ha querido dejar claro que hay un antes y un después de las extrañas negociaciones con Irán para el fin de la guerra. Como si su tercer intento de magnicidio hubiera sido catártico, Trump ha mostrado una imagen suya creada con AI en la que aparece armado y con un mensaje inapelable: «No more Mr nice guy! («¡Se acabó míster Buen Tipo!»). Una expresión ciertamente común en EEUU que se utiliza como frase hecha y, sobre todo, como como referencia cultural.

Aunque la imagen no pertenece a ninguna película, la composición evoca la estética de películas clásicas de acción donde el héroe, con gafas de sol, porta un arma. Su pose con el fusil ante las explosiones recuerda a personajes de sagas como Rambo o Los Mercenarios (The Expendables).

El texto que ha incluido Trump, «No more Mr nice guy», es una frase icónica de la cultura popular, utilizada frecuentemente en el cine de acción para indicar que un personaje ha perdido la paciencia y va a tomar medidas drásticas.

Como frase hecha, se usa cuando alguien decide dejar de ser complaciente o paciente porque siente que los demás se están aprovechando de su amabilidad. En Trump, constituye toda una declaración de intenciones: a partir de ese momento, asegura que será más estricto, directo o incluso más agresivo con Irán para conseguir lo que reivindica en las negociaciones con la dictadura de los ayatolás.

La frase en la cultura popular

La expresión es un pilar en la cultura popular estadounidense. Se popularizó inicialmente por una columna de Walter Winchell en 1960 y luego se cementó en el vocabulario nacional gracias al éxito de Alice Cooper en 1973.

No More Mr. Nice Guy es un himno del rock clásico lanzado por la banda Alice Cooper en 1973 como el tercer sencillo de su exitoso sexto álbum, Billion Dollar Babies. La canción es una de las más emblemáticas de su carrera, conocida por su pegajoso riff de guitarra y su actitud rebelde.