Si no puedes guardar las cervezas en la nevera por cualquier motivo, tranquilo, la cerveza no se estropea al instante, aunque algunos cambios de temperatura pueden provocar que el sabor cambie.

Entender qué sucede cuando la cerveza pasa de estar fría a temperatura ambiente y viceversa puede ayudarte a guardarla correctamente y a disfrutar de cada botella o lata en su punto. Podrías pensar que la cerveza es poco estable, pero no es así, es mucho más estable de lo que puedes pensar. Si una cerveza fría llega a la temperatura ambiente, todavía se puede beber sin problema. Aunque, algunos factores, como el calor extremo o la luz directa del sol, pueden provocar que su calidad caiga.

De esta manera, lo que afecta a la cerveza son los cambios bruscos de temperatura. Mover las cervezas varias veces entre la nevera, la encimera o el maletero del coche puede hacer que la oxidación se acelere. Y con el tiempo, disminuirá su sabor, eliminando algunos aromas y acortando la vida útil de la cerveza.

Este efecto se debe a que la cerveza es sensible al calor, la luz y el oxígeno. Provocando que a temperaturas elevadas se aceleren las reacciones en la botella o lata, haciendo que la cerveza tenga un sabor rancio, insípido o desagradable. Una cerveza que está unas horas a temperatura ambiente después de sacarla de la nevera no estará muy afectada, pero si se calienta repetidamente o se expone a altas temperaturas, como en un garaje en verano o sobre una encimera soleada, las reacciones pueden acelerarse. Afectando al aroma del lúpulo, al carácter de la malta y a la frescura general.

Gran parte de las cervezas pueden conservarse a temperatura ambiente durante semanas o incluso meses, aunque también depende del tipo de cerveza, antes de que dejen de poder consumirse. Sin embargo, para un sabor adecuado, es mejor conservarlas en un lugar fresco. La cerveza en la nevera se mantiene fresca por mucho más tiempo, ya que las bajas temperaturas ralentizan los cambios químicos y reducen la pérdida de sabor.

Por lo tanto, si necesitas conservar tu cerveza a temperatura ambiente, es mejor dejarla en un lugar fresco y sin luz directa y además enfríala antes de servirla para que aún mejore más. Aunque, los distintos tipos de cerveza pueden reaccionar de manera diferente a los cambios de temperatura.

Cervezas con alto contenido de lúpulo: Las cervezas con alto contenido de lúpulo, como las IPA, son más sensibles a los cambios de temperatura, ya que los aromas y sabores del lúpulo pueden desvanecerse rápidamente. Se recomienda mantenerlas frías y consumirlas frescas.

Cervezas más ligeras: Las cervezas más ligeras y las lagers también se benefician de la refrigeración, cuando sea posible, aunque son un poco más fáciles de conservar que las IPA.

Cervezas con mayor graduación alcohólica: Las cervezas con mayor graduación alcohólica, como las stouts y algunas cervezas de estilo belga, son más estables y, en ocasiones, incluso se almacenan intencionadamente a temperatura ambiente fresca, lo que permite que el sabor madure lentamente con el tiempo.

Independientemente del tipo de cerveza, la consistencia es fundamental. Cuanto mayores sean las fluctuaciones de temperatura, mayor será el deterioro de la calidad.

Por consiguiente, la cerveza no tiene por qué mantenerse fría con la única premisa de que se enfrió en la tienda o en tu nevera. Lo más importante es que mantenga una temperatura estable y moderada, además de proteger la botella o lata del calor y la luz.