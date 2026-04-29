El hombre acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca se tomó un selfie armado ante el espejo de su habitación del hotel minutos antes del intento de atentado. Así lo ha informado la Fiscalía.

En la imagen, compartida por el Departamento de Defensa estadounidense, se ve cómo Cole Allen lleva numerosas armas. Concretamente un total de cuatro armas visibles en el momento de la fotografía.

La Fiscalía ha informado en un documento judicial que Allen usó su teléfono para tomarse una fotografía en el espejo de su cuarto sobre las 20:03 horas, unos 30 minutos antes del intento de asesinato. El acusado llevaba una camisa negra y corbata roja con unos pantalones negros. En la imagen se ve lo que sería una bolsa pequeña con munición, una pistolera de hombro, un cuchillo enfundado y pinzas y cortadores de alambre.

En el documento también se muestran las armas que fueron incautadas cuando fue detenido. Contiene una escopeta Mossberg calibre 12, una pistola Rock Island Armony calibre 38, munición, dos cuchillos y cuatro dagas.

La Fiscalía presentó estas pruebas ante el Tribunal federal del Distrito de Columbia con el objetivo de convencer al juez en una audiencia de mantener el detenido en prisión preventiva sin fianza mientras espera juicio.

Se enfrenta a cadena perpetua

Cole Allen se enfrenta a un cargo por intento de asesinato al presidente. Pro este cargo podría ser condenado a cadena perpetua. También se enfrenta a otros dos cargos relacionados con el uso de armas.

Según la Fiscalía, fue un ataque premeditado. Investigó información sobre la Cena de Corresponsales, a la que acudiría Trump, parte de su Administración y más de 2.000 invitados. Además, reservó una habitación en el mismo hotel del evento, el Washington Hilton.

Viajó en tren desde California hasta Washington transportando las armas de costa a costa. Antes del ataque, programó el envío automático de una serie de correos electrónicos en los que se disculpaba con familiares, explicaba sus motivos y reconocía que estaba dispuesto a matar a Trump.