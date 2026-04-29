El pueblo andaluz que Manuel Carrasco visitaba en su infancia y se ha convertido en un refugio

Uno de los artistas españoles más queridos por el público es, sin lugar a duda, Manuel Carrasco. El cantante ha ido labrando una carrera musical que, con el paso del tiempo, ha ido creciendo a pasos agigantados. Un éxito arrollador que, el pasado 2025, le llevó a lanzar al mundo Pueblo Salvaje II. Y es que, no importa cómo, el artista siempre logra conquistar a todos con sus letras. Pero, a pesar de su fama internacional, el cantante nunca ha olvidado sus raíces. De hecho, y sus fans lo saben muy bien, lleva a su querida Isla Cristina por bandera.

Manuel Carrasco ama su tierra y él mismo ha confesado que, cada vez que tiene la oportunidad, se escapa a ella para desconectar de su vida como músico. Un lugar de paz, calma y tranquilidad que se ha convertido en su refugio favorito. Pero, ¿dónde está Isla Cristina? Pues, este bello lugar se encuentra en el municipio de Huelva. Ubicado a unos 7,5 km de la frontera portuguesa y bañado por el océano Atlántico, es uno de los puertos pesqueros más importantes de Andalucía. Un lugar precioso que conquista a todo aquel que tiene la oportunidad de descubrirlo en primera persona.

Manuel Carrasco se sincera: «Isla Cristina es mi ancla, es mi pasión…»

Para Manuel Carrasco, volver a Isla Cristina es recordar su vida antes de obtener la fama internacional. Y es que no solo le ayuda a seguir manteniendo los pies en la tierra; allí tiene a su familia y a sus amigos de toda la vida. Por ello, y agradecido del apoyo que le ha brindado el pueblo desde que salió de la Academia de Operación Triunfo, siempre presume con orgullo de su querida tierra.

«Isla Cristina es mi ancla, es mi pasión, porque cuando te marchas de tu lugar, lo acabas romantizando. El que está fuera lo sabe: todo lo que antes quizás no te gustaba pasa a un tercer plano y acabas romantizando todo», comentó en su entrevista con Javier Paniagua en su espacio ¿Qué es la música?. Y es que el artista tuvo que abandonar su hogar para luchar por sus sueños.

«Ahí vuelvo y me quito la armadura pesada que llevo, me pongo descalzo, voy andando por la arenita, me tomo mi cervecita fresquita con mis amigos y digo: ‘Esto es vida, amigos’», confesó al medio. Pues, no importa cuántos meses esté lejos de su tierra, siempre la lleva en el corazón. Por ello, no duda en presumirla con orgullo mientras recorre el mundo como cantante.

Próximos conciertos de Manuel Carrasco

Como ya comentábamos hace unos meses, Manuel Carrasco está viviendo un tiempo de desconexión a nivel musical, pero el próximo mes de junio, el artista ofrecerá una serie de conciertos especiales para reencontrarse, de una vez por todas, con su público, tan espectacular como incondicional. Por ello, los días 13, 14, 19 y 20 hará vibrar con sus canciones el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. Todo ello para concluir su ruta el 27 de junio en Madrid. ¡Comienza la cuenta atrás!