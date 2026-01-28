Los arqueólogos no salen de su asombro: estas monedas de oro celtas llevaban 2.300 años ocultas bajo el agua

Algo tan simple como unas monedas puede cambiar el curso de un país, por lo que su estudio es imprescindible para los historiadores. Ahora, los arqueólogos están de enhorabuena tras el hallazgo en Suiza de dos piezas celtas.

Según ha informado la Archaeology Baselland, dos voluntarios, Wolfgang Niederberger y Daniel Mona, descubrieron por casualidad dos monedas de oro celtas mientras realizaban labores de prospección en una zona boscosa y húmeda cercana al pantano de Bärenfels, en el municipio de Arisdorf.

Lo más increíble es que las monedas de oro llevaban más de 2.300 años ocultas bajo el agua. Concretamente, se trata de un estatero completo y un cuarto de estatero, dos piezas extremadamente raras.

Los arqueólogos encuentran dos monedas celtas hundidas bajo el agua

El descubrimiento se produjo durante una prospección de seguimiento iniciada tras el hallazgo, en 2023, de un tesoro compuesto por 34 monedas de plata en la misma zona de Bärenfels.

En la primavera de 2025, Niederberger y Mona regresaron al lugar junto a otros voluntarios para examinar el entorno con mayor profundidad. La sorpresa llegó cuando emergieron dos monedas de oro entre el barro.

Según la Archaeology Baselland, las piezas datan de mediados y de la segunda mitad del siglo III a. C. y forman parte de un grupo de poco más de 20 ejemplares en toda Suiza.

Una de ellas pesa 7,8 gramos, mientras que la otra apenas alcanza los 1,86 gramos. Ambas se conservan en un estado excepcional, lo que ha permitido identificar con claridad sus motivos y su origen.

Con este descubrimiento los arqueólogos han confirmado que el pantano de Bärenfels tiene gran relevancia histórica. En época celta no sólo sirvió para acumular tesoros, sino como lugar para prácticas rituales.

El hallazgo de unas monedas descifra el vínculo entre la cultura celta y los griegos

El origen de estas monedas está directamente vinculado al mundo griego. La investigación apunta a que la introducción del uso de la moneda en Europa Central se produjo gracias a los mercenarios celtas que combatieron en Grecia a finales del siglo IV a. C.

Allí recibían pagos en moneda acuñada, que luego llevaron de regreso a casa. A partir de mediados del siglo III a. C., los celtas comenzaron a fabricar sus propias monedas de oro.

Pero eso lo hacían imitando los estateros del rey Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Las piezas descubiertas en Arisdorf reproducen estos modelos: en el anverso aparece el dios Apolo y en el reverso un carro tirado por dos caballos.

Sin embargo, los artesanos celtas adaptaron estos diseños a su propia iconografía. Por ejemplo, ntrodujeron elementos como el triskele, una triple espiral característica de su arte, lo que demuestra su capacidad para reinterpretar la estética mediterránea.

El descubrimiento de un tesoro celta sorprende a los arqueólogos: el motivo es ritual

Otra cosa sorprendente es que los expertos han descartado que estas monedas se utilizaran en el comercio cotidiano. Tenían un valor muy alto, por lo que se reservaban a usos especiales.

Por ejemplo, algunos historiadores las vinculan a regalos diplomáticos, recompensas políticas o incluso dotes matrimoniales. Aun así, el punto donde se han descubierto apunta a otra teoría.

Las dolinas inundadas del pantano de Bärenfels formaban un espacio considerado sagrado por los antiguos celtas. En estos lugares, era habitual depositar objetos valiosos como ofrendas a los dioses.

De hecho, esta práctica ritual está documentada en numerosas fuentes arqueológicas de Europa Central y se repite en otros enclaves similares.